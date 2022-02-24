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Замначальника ГУ МВД Андрей Токарев стал генерал-майором полиции

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместителю начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальнику полиции Андрею Токареву присвоили звание генерал-майор полиции.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов МВД России с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был подписан 17 февраля.

Министр отметил: "Каждым из вас пройден большой путь профессионального становления на сложных и ответственных участках, накоплен богатый управленческий опыт, внесен существенный вклад в обеспечение правопорядка в стране".

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Неплохо)

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И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

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