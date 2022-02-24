Замначальника ГУ МВД Андрей Токарев стал генерал-майором полиции

Заместителю начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальнику полиции Андрею Токареву присвоили звание генерал-майор полиции.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов МВД России с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был подписан 17 февраля.

Министр отметил: "Каждым из вас пройден большой путь профессионального становления на сложных и ответственных участках, накоплен богатый управленческий опыт, внесен существенный вклад в обеспечение правопорядка в стране".