Замначальника ГУ МВД Андрей Токарев стал генерал-майором полиции

Заместителю начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальнику полиции Андрею Токареву присвоили звание генерал-майор полиции.
Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов МВД России с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был подписан 17 февраля.
Министр отметил: "Каждым из вас пройден большой путь профессионального становления на сложных и ответственных участках, накоплен богатый управленческий опыт, внесен существенный вклад в обеспечение правопорядка в стране".
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Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.