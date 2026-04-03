16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Федеральная власть Власть и политика

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в Тольятти посетил АвтоВАЗ

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 378
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко посетил АвтоВАЗ. Также на площадке завода он вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым провел встречу с участниками индустриального центра компетенций "Автомобилестроение".

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов представил Дмитрию Григоренко работу роботизированной линии сварки автомобилей "Гранта", цифровой системы на линии сборки моделей "Веста", процесс испытания собранных автомобилей и то, как на предприятии используют современные подходы в рамках проекта "Цифровой завод".

Максим Соколов отметил, что цифровизация - одно из ключевых направлений модернизации завода.
"АвтоВАЗ озадачился вопросами цифровизации с момента бегства предыдущих акционеров буквально на следующий день, поскольку более чем 200 систем были абсолютно иностранными и теоретически из-за рубежа можно было управлять любыми процессами. К 1 мая 2023 г. мы достигли информационного суверенитета, обеспечив полностью переход на нашу собственную отечественную систему управления процессами, - проинформировал Максим Соколов. - Кроме того, мы планируем создать собственную систему разработки технологической и конструкторской документации. Работа в этом направлении осуществляется при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Самарской области. До конца года мы уже сможем проектировать отдельные элементы автомобилей своих собственных конструкторских и технологических систем, что, конечно, обеспечит следующий уровень технологической независимости нашей автомобильной промышленности".

На площадке АвтоВАЗа Дмитрий Григоренко вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым провел встречу с участниками индустриального центра компетенций "Автомобилестроение" (ИЦК). Он создан по решению правительства РФ и объединяет российский автопром и IT-разработчиков, которые выполняют задачу по импортозамещению в отрасли. Дмитрий Григоренко подчеркнул, что IT-проекты для автомобилестроительной и других ключевых отраслей, разрабатываемые в рамках ИЦК, имеют стратегическое значение. Их выполнение особо контролируется  правительством.

"Применяемое программное обеспечение всегда было одним из элементов конкуренции для компаний в рамках одной отрасли. Но задача по импортозамещению и переходу на отечественные системы, которые гарантируют стабильность и безопасность производства, по сути, объединила конкурирующих игроков на одной площадке для ее совместного решения. В рамках ИЦК компании формируют консолидированные требования к разработчикам решений, которые необходимы всей отрасли. Государство поддерживает такие проекты с 2022 года. 175 решений уже реализуются, семь из них приходятся на автомобилестроительную отрасль. Проекты уже внедряются на крупнейших производственных площадках страны. Такие компании, как "КамАЗ", "АвтоВАЗ", "Группа ГАЗ" и другие, уже работают на отечественных системах", - отметил вице-премьер.

Губернатор Самарской области отметил, что вопросы цифровизации автопрома - одна из задач работы комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

"Мы со всеми знакомы, не раз встречались на площадке комиссии Госсовета. По итогам сегодняшнего обсуждения - если будут вещи, которые необходимо обсудить в межведомственном согласовании, может быть, даже ведомствам в правительстве предложить ускорить, то здесь комиссия Госсовета в вашем распоряжении", - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам совещания.

На совещании обсуждались текущая работа ИЦК, ключевые цели и проекты по внедрению отечественных программных продуктов в автомобилестроение.

Вячеслав Федорищев, подводя итоги рабочего дня, отметил, что вместе с вице-премьером был рассмотрен ряд важнейших вопросов.

"С Дмитрием Юрьевичем Григоренко удалось обменяться идеями, получить обратную связь по многим инициативам, которые в Самарской области были подготовлены, а также по федеральным проектам, в которых мы участвуем. Большой пласт работы сегодня посвящен цифровизации. Сегодня мы докладывали о результатах, которых мы достигли в госсекторе, где мы внедряем цифровые технологии, где появляется искусственный интеллект. Это достаточно полезно, потому что наши жители чувствуют удобство, когда услуги цифровизируются", - сказал губернатор Самарской области, - "АвтоВАЗ" - очень хороший пример, когда на масштабном производстве уже внедрены современные технологии и при этом предприятие старается идти вперед".

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что IT-сектор активно развивается в Самарской области.
"В этой сфере работает почти 1500 компаний. Это обусловлено тем, что у нас очень сильное образование, которое позволяет молодым людям принимать решения, оставаться и создавать свои бизнесы. Есть региональные меры поддержки, которые позволяют предприятиям получать дополнительные источники для разработки новых продуктов, - сообщил губернатор. - Можно сказать, что космическая отрасль, авиастроение, автомобилестроение во многом опирались и будут опираться на те разработки, которые компании Самарской области создают здесь и сейчас. У нас достаточно широкими темпами идет беспилотная отрасль во многом благодаря нашему институту искусственного интеллекта, который является по-настоящему передовым. Поэтому отрасль развивается. Очень много направлений, в которых надо внедрять IT-продукты, чем мы сейчас и занимаемся".

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Фото на сайте

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3