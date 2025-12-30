В Самарской области назначили новых председателей судов

Указом Президента РФ от 29 декабря в Самарской области назначены два новых председателя судов.

"Председателем Красноглинского районного суда Самары — Гиниятуллина Лайсян Камияровна, председателем Отрадненского городского суда — Тонеева Ирина Николаевна", — сообщили в пресс-службе Самарского облсуда.

Гениятуллина уже была председателем Красноглинского районного суда с 2019 года. В последнее время, судя по сайту суда, и. о. председателя была Ирина Напреенко.

Ирина Тонева значилась зампредседателя Красноярского районного суда Самарской области.

Кроме того, этим же указом судьей Промышленного районного суда Самары назначена Желтова Римма Рашитовна, а судьей Советского районного суда Самары — Кузнецова Марина Михайловна.