Владимир Путин выступил на форуме "Россия - спортивная держава"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", проходящего в Самаре. Глава государства сделал акцент на том, что спорт не должен становиться заложником политики.

Фото: © РИА Новости / Сергей Карпухин

"В этом году форум принимает Самара — один из самых красивых, самобытных городов нашего Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе спортивными. Многие атлеты, чьи имена вошли в летопись мирового спорта, — уроженцы самарской земли", — сделал комплимент принимающей стороне президент.

Владимир Путин напомнил, что тема нынешнего форума — "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе".

"Мы все хорошо осознаём важность спорта как универсального инструмента развития физического, творческого, духовного потенциала человека и понимаем, что справиться со многими вызовами современного мира можно лишь вместе. Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. Спорт призван объединять людей, "наводить мосты" между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций", - отметил президент.

Он поблагодарил международных спортивных функционеров, которые недавно приняли решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.

"Наша позиция неизменна: доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место", - озвучил известную позицию Владимир Путин.

Говоря о деятельности правительства страны по развитию спорта, он отметил, что приоритетное внимание уделяется инфраструктуре для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья: "Строим и крупные стадионы, спорткомплексы, и небольшие, для ежедневных занятий объекты в школах, вузах, парках, дворах. Сейчас в России более 370 тысяч спортивных сооружений, и останавливаться на этом мы не собираемся, не планируем. Будем идти вперёд".

Также он коснулся современных информационных технологий, которые играют все более важную роль в развитии спорта. 

Особое внимание президент пообещал уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков: "Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь, а спорт и физическая культура — это всегда путь к успеху".

