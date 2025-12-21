Наталья Идиятуллина: "Основы демографической политики: меры поддержки и ценностная трансформация"

Заявления президента России Владимира Путина, сделанные в ходе прямой линии, дают стратегический поворот государственной демографической политики — от материальной помощи к созданию в обществе новой философии семьи. Таким мнением поделилась председатель "Союза женщин Самарской области" Наталья Идиятуллина.
"Как отметил Владимир Владимирович, вся политика государства строится вокруг семьи и ее поддержки. И сегодня мы наблюдаем, как от материальных мер поддержки идет переход к комплексной стратегии, которая включает финансовую устойчивость, социальную справедливость и ценностное переформатирование общественного сознания. На мой взгляд, это прочный фундамент для демографического прорыва, — отметила Наталья.
Лидер самарского Союза женщин выделила несколько ключевых направлений новой политики. Первое — создание долгосрочной финансовой стабильности для семей.
"Анонсированные с 1 января дополнительные меры и проработка вопроса семейной ипотеки — прямой ответ на главный запрос молодых пар, — подчеркнула Идиятуллина. — Семейная ипотека — это конкретный инструмент, который переводит мечту о собственном жилье и расширении семьи в плоскость практического планирования".
Вторым важнейшим шагом Наталья Идиятуллина назвала поручение исправить ситуацию с лишением льгот многодетных семей при незначительном превышении доходов.
"Это важнейший сигнал о переходе от жесткой, зачастую несправедливой адресности к гибкой и человекоориентированной системе", — пояснил эксперт.
Наиболее революционной, по мнению председателя Союза женщин Самарской области, является постановка задачи популяризировать материнство и отцовство, сделать их социально престижными.
"Десятилетиями в массовой культуре доминировал индивидуалистический успех, карьера и потребление. Сегодня государство открыто заявляет, что высшая ценность— это создание семьи и воспитание детей. Считаю, что всем институтам гражданского общества и СМИ необходимо сформировать новый социальный тренд, где образ успешного человека неразрывно связан с семьей. В совокупности все это создаст синергетический эффект. Президент четко обозначил, что демография — это не просто выплаты, а общенациональный проект, требующий участия и государства, и общества, и каждого гражданина", — говорит Наталья Идиятуллина.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.