Наталья Идиятуллина: "Основы демографической политики: меры поддержки и ценностная трансформация"

Заявления президента России Владимира Путина, сделанные в ходе прямой линии, дают стратегический поворот государственной демографической политики — от материальной помощи к созданию в обществе новой философии семьи. Таким мнением поделилась председатель "Союза женщин Самарской области" Наталья Идиятуллина.

"Как отметил Владимир Владимирович, вся политика государства строится вокруг семьи и ее поддержки. И сегодня мы наблюдаем, как от материальных мер поддержки идет переход к комплексной стратегии, которая включает финансовую устойчивость, социальную справедливость и ценностное переформатирование общественного сознания. На мой взгляд, это прочный фундамент для демографического прорыва, — отметила Наталья.

Лидер самарского Союза женщин выделила несколько ключевых направлений новой политики. Первое — создание долгосрочной финансовой стабильности для семей.

"Анонсированные с 1 января дополнительные меры и проработка вопроса семейной ипотеки — прямой ответ на главный запрос молодых пар, — подчеркнула Идиятуллина. — Семейная ипотека — это конкретный инструмент, который переводит мечту о собственном жилье и расширении семьи в плоскость практического планирования".

Вторым важнейшим шагом Наталья Идиятуллина назвала поручение исправить ситуацию с лишением льгот многодетных семей при незначительном превышении доходов.

"Это важнейший сигнал о переходе от жесткой, зачастую несправедливой адресности к гибкой и человекоориентированной системе", — пояснил эксперт.

Наиболее революционной, по мнению председателя Союза женщин Самарской области, является постановка задачи популяризировать материнство и отцовство, сделать их социально престижными.

"Десятилетиями в массовой культуре доминировал индивидуалистический успех, карьера и потребление. Сегодня государство открыто заявляет, что высшая ценность— это создание семьи и воспитание детей. Считаю, что всем институтам гражданского общества и СМИ необходимо сформировать новый социальный тренд, где образ успешного человека неразрывно связан с семьей. В совокупности все это создаст синергетический эффект. Президент четко обозначил, что демография — это не просто выплаты, а общенациональный проект, требующий участия и государства, и общества, и каждого гражданина", — говорит Наталья Идиятуллина.