Осадки, ветер, гололедица: в выходные в Самарской области прогнозируется неустойчивая погода

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям региона в ближайшие несколько дней. По прогнозам синоптиков, в Самарской области прогнозируется неустойчивая погода.

"В субботу, с прохождением холодного атмосферного фронта, давление начнет расти, ветер ослабеет, температура воздуха незначительно понизится. Но уже в воскресенье регион окажется под влиянием фронтальных разделов следующего атлантического циклона. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, усилится ветер, температурный фон вновь окажется выше климатических значений на 4-6°", — отмечается в сообщении.

В субботу, 20 декабря, в Самаре будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер Северный, 4…9 м/с. Температура воздуха -2…-4 °C. На дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 21 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…-8 °C, местами до -13 °С, на дорогах гололедица. Днем ожидается облачная погода, возможен снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха -1…-6 °C.

В понедельник, 22 декабря, в Самарской области по-прежнему будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…-8 °C, в дневные -1…-6 °С. Местами гололедица.