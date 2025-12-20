Осадки, ветер, гололедица: в выходные в Самарской области прогнозируется неустойчивая погода

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям региона в ближайшие несколько дней. По прогнозам синоптиков, в Самарской области прогнозируется неустойчивая погода.
"В субботу, с прохождением холодного атмосферного фронта, давление начнет расти, ветер ослабеет, температура воздуха незначительно понизится. Но уже в воскресенье регион окажется под влиянием фронтальных разделов следующего атлантического циклона. Пройдут осадки преимущественно в виде снега, усилится ветер, температурный фон вновь окажется выше климатических значений на 4-6°", — отмечается в сообщении.
В субботу, 20 декабря, в Самаре будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер Северный, 4…9 м/с. Температура воздуха -2…-4 °C. На дорогах местами гололедица.
В воскресенье, 21 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…-8 °C, местами до -13 °С, на дорогах гололедица. Днем ожидается облачная погода, возможен снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха -1…-6 °C.
В понедельник, 22 декабря, в Самарской области по-прежнему будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3…-8 °C, в дневные -1…-6 °С. Местами гололедица.
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.