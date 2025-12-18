16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участники СВО, имеющие статус детей-сирот, получают квартиры в Самарской области Самарская область вошла в число лидеров по количеству просветительских мероприятий в 2025 году В Самарской области отметили День энергетика Самарский Росреестр стал участником образовательного семинара, который прошел в Торгово-промышленной палате Самарской области Приставы обязали сызранку убрать из квартиры хлам, трупы животных и свыше 20 кошек

Общество

Участники СВО, имеющие статус детей-сирот, получают квартиры в Самарской области

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается системная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание в рамках этой программы уделяется участникам специальной военной операции. В 2025 году первые собственные квартиры получили 44 защитника Родины.

Фото: министерство строительства Самарской области

Реализация жилищной программы контролируется лично губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и осуществляется при поддержке правительства региона.

Так, в ноябре и декабре в торжественной обстановке ключи от новых квартир вручены участникам СВО Владиславу Шустову (г. Тольятти), Александру Кондратьеву (Борский район) и Евгению Филиппову (г. Сызрань). В церемонии участвовали представители министерства строительства Самарской области и администраций муниципальных образований.

"Появление собственного жилья - важный жизненный рубеж. Он дает человеку устойчивость и понимание, что дальше можно спокойно двигаться вперед. Наша задача - обеспечить этот старт вовремя и качественно", - отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
Программа обеспечения жильем детей-сирот в регионе реализуется высокими темпами. За период 2024-2025 годов уже предоставлено 1920 жилых помещений общей площадью 72960 кв. м. Только в декабре 2025 года новое жилье получили 330 человек. До конца года планируется вручить ключи еще от 241 квартиры.

"Мы и дальше будем полностью ликвидировать очередь, накопившуюся за долгие десятилетия, потому что у нас много тех, кто в этой поддержке нуждается", - подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4