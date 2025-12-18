Участники СВО, имеющие статус детей-сирот, получают квартиры в Самарской области

В Самарской области продолжается системная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое внимание в рамках этой программы уделяется участникам специальной военной операции. В 2025 году первые собственные квартиры получили 44 защитника Родины.
Реализация жилищной программы контролируется лично губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и осуществляется при поддержке правительства региона.
Так, в ноябре и декабре в торжественной обстановке ключи от новых квартир вручены участникам СВО Владиславу Шустову (г. Тольятти), Александру Кондратьеву (Борский район) и Евгению Филиппову (г. Сызрань). В церемонии участвовали представители министерства строительства Самарской области и администраций муниципальных образований.
"Появление собственного жилья - важный жизненный рубеж. Он дает человеку устойчивость и понимание, что дальше можно спокойно двигаться вперед. Наша задача - обеспечить этот старт вовремя и качественно", - отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
Программа обеспечения жильем детей-сирот в регионе реализуется высокими темпами. За период 2024-2025 годов уже предоставлено 1920 жилых помещений общей площадью 72960 кв. м. Только в декабре 2025 года новое жилье получили 330 человек. До конца года планируется вручить ключи еще от 241 квартиры.
"Мы и дальше будем полностью ликвидировать очередь, накопившуюся за долгие десятилетия, потому что у нас много тех, кто в этой поддержке нуждается", - подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.
