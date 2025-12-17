16+
Общество

Самарская область в числе лидеров по количеству зарегистрированных литературных клубов

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Литературные клубы в стране открываются в рамках проекта "Чтецкие программы", который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: Российское общество "Знание"

Лидерами по числу зарегистрированных литературных клубов в России стали четыре региона ПФО. Абсолютный лидер — Самарская область (147), далее — Чувашская Республика (91), Нижегородская область (82), Саратовская область (73).

В число лидеров по количеству проведенных мероприятий вошли литературные клубы Самарской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Башкортостана.

Основная миссия инициативы "Чтецкие программы" — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Общества "Знание".

Всероссийский рейтинг литературных клубов проводится каждый месяц — 30 лучших клубов получают возможность провести встречу с выдающимися деятелями культуры. Так, с участниками клубов ПФО уже встретились лекторы Общества "Знание", актеры театра и кино, режиссеры, писатели — Алексей Чадов, Егор Бероев, Оскар Кучера, Михаил Мамаев, Мария Кожевникова, Клим Шипенко, Влад Канопка, Валерия Ланская, Александр Сетейкин, Александр Самойленко, Ольга Кузьмина, Григорий Кокоткин, Сергей Минаев, Дарья Донцова, Светлана Иконникова.

Российское общество "Знание" также подготовило комплекс мер поддержки для кураторов клубов. Помимо готовых сценариев занятий и интерактивных презентаций для них доступны вебинары, специализированный чат для обмена опытом, а в будущем году планируется запуск отдельного образовательного курса на платформе Знание.Академия.

В феврале 2026 г. планируется проведение обучающей программы в Центре знаний "Машук" для 200 самых активных кураторов. Вместе с профильными экспертами они обсудят роль "Чтецких программ" в воспитании подрастающего поколения, развитие любви к русскому языку и литературе, а также сформируют стратегию дальнейшего развития проекта в масштабах всей страны.

Инициатива осуществляется по поручению президента по итогам Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Организатором выступает Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ и Театрального института им. Бориса Щукина.

