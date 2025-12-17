В Самаре обсудили будущее российского цирка

В Самарском государственном цирке прошла пресс-конференция, посвященная премьере программы "Королевский цирк Гии Эрадзе", а также планам Российской государственной компании и будущему российского цирка.

Встреча прошла в Самарском государственном цирке имени Олега Попова. Участие приняли: директор Самарского государственного цирка Виталий Владимирович Комков, заслуженная артистка России, дрессировщица тигров Людмила Ивановна Суркова, хореограф шоу, дрессировщик яков Максим Бощенко, воздушная гимнастка шоу Елена Мизенина, воздушный гимнаст шоу Дмитрий Ефремкин, коверный клоун шоу "Клоун Мик" — Николай Кормильцев.

Особенностью встречи стал мини-показ фрагментов шоу, специально организованный для прессы. Блогеры и журналисты смогли одними из первых прочувствовать дух "Королевского цирка", оценив мощь и красоту номеров, что сделало последующий диалог особенно живым и предметным.

Мероприятие прошло в уютной, почти домашней атмосфере. Директор Самарского цирка выразил благодарность министерству культуры и генеральному директору компании "Росгосцирк" Сергею Белякову за поддержку в организации гастролей, а также лично художественному руководителю продюсерского центра "Королевский цирк", заслуженному артисту России Гии Эрадзе за предоставленную возможность жителям и гостям Самары увидеть это уникальное шоу, которое станет главным новогодним подарком для жителей и гостей Самары.

Отдельной темой разговора стала планируемая реконструкция здания Самарского цирка, которая призвана модернизировать инфраструктуру, сохранив при этом его уникальный исторический облик. Это важный шаг в развитии культурного пространства региона.

Артисты шоу, присутствовавшие на встрече, активно и с удовольствием отвечали на вопросы блогеров и журналистов, делились историями и деталями подготовки к премьере. Живой и открытый диалог сделал событие по-настоящему теплым и запоминающимся.

Гастроли шоу "Королевский цирк" пройдут в Самаре в новогодние каникулы, а премьера состоится 20 декабря.

Шоу "Королевский цирк" — это увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши, грации, отваги и невероятных человеческих возможностей. Гия Эрадзе известен уникальным подходом, синтезирующим классический цирк, эстраду и мюзикл. Каждое выступление на манеже — это законченный мини-спектакль со сложнейшими трюками, авторской музыкой, роскошными костюмами и впечатляющими декорациями, среди которых — огромный золотой Замок, возвышающийся под куполом.

Зрителей ждут: изысканный Королевский бал и чарующая Русская зима с лошадьми и борзыми, страстные ритмы Испании, масштабный аттракцион "Дикий мир" под руководством "Принцессы цирка", заслуженной артистки России Людмилы Сурковой, бесстрашные гимнасты, жонглеры, грациозные лошади породы Королевские Фризы, а также искрометный юмор клоуна-ковёрного, заслуженного артиста России Николая Кормильцева (Мика). И, конечно, главные символы праздника — Дед Мороз и Снегурочка.