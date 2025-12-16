Умер экс-командующий войсками Приволжского, Приволжско-Уральского военных округов Анатолий Сергеев

Во вторник, 16 декабря, умер экс-командующий войсками Приволжского, Приволжско-Уральского военных округов, генерал-полковник Анатолий Сергеев.

"Мне довелось служить под его командованием. Настоящий русский офицер, судьба которого сложилась удивительным образом. Анатолий Ипатович был 11-м ребенком в семье, которая жила в деревеньке под Омском. Во время срочной службы в армии его заметили и предложили поступать в военное училище. Вооруженным Силам Анатолий Сергеев посвятил 40 лет своей жизни. Требовательный к себе и другим, честный, преданный стране и службе, Анатолий Ипатович запомнился мне примером настоящего командира", - рассказывает об Анатолии Сергееве первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.