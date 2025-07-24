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500 дронов "Буревестник" отправлены на фронт

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередная партия FPV-дронов "Буревестник" отправилась на передовую. 500 единиц специализированной техники, включая уникальные модели для различных боевых задач, пополнят арсенал пяти подразделений российской армии.

Фото: "Волжская коммуна"

Народное предприятие "Буревестник" было создано три года назад по инициативе самарских патриотов, объединившихся для помощи российским военным. За это время предприятие изготовило и передало на фронт более 8000 дронов, став дополнительным важным звеном в обеспечении армии современными беспилотными системами. С самого зарождения предприятия частью команды стал Матвей Мартемьянов — ветеран СВО и выпускник программы "Школа героев", которая является продолжением президентской — "Время героев" — и реализуется по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

В новой партии дронов на передовую отправлены:
— "Камикадзе" — для точечного поражения вражеской техники и живой силы;
— "Выстрелы" — оснащенные патроном 12-го калибра для поражения вражеских дронов, включая "Бабу Ягу";
— "Ждуны" — для организации засад;
— "Сбросы" — способные доставлять боеприпасы и гуманитарные грузы для наших ребят.
— "Ретрансляторы" — для увеличения дальности работы ударных дронов.

"У нас несколько разновидностей дронов, но уникальность этой партии — в "выстрелах". В полете такой дрон может поразить "Бабу Ягу" и с высокой вероятностью сбить ее. Это результат постоянного взаимодействия с бойцами и операторами", — рассказывает Матвей.

Помимо дронов, в поставку вошли наземные станции управления — компактные и мобильные системы связи для дронов, разработанные инженерами предприятия, маскировочные сети от союза православных женщин Самары и личные посылки от родных и близких бойцов.

"Разработка станций велась около полугода, включая испытания в условиях, приближенных к боевым. Все оборудование готово к быстрому развертыванию и эффективной работе. Уверен, это поможет нашим бойцам добиваться еще больших результатов", — отмечает специалист по связи Народного предприятия "Буревестник".

Новая партия дронов — не просто техника, а инструмент тактического превосходства, созданный руками настоящих патриотов. Создатели и сотрудники предприятия ежедневно трудятся, чтобы российские военные имели надежные и эффективные средства защиты и поражения, приближая победу нашей Родины.

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