Очередная партия FPV-дронов "Буревестник" отправилась на передовую. 500 единиц специализированной техники, включая уникальные модели для различных боевых задач, пополнят арсенал пяти подразделений российской армии.

Народное предприятие "Буревестник" было создано три года назад по инициативе самарских патриотов, объединившихся для помощи российским военным. За это время предприятие изготовило и передало на фронт более 8000 дронов, став дополнительным важным звеном в обеспечении армии современными беспилотными системами. С самого зарождения предприятия частью команды стал Матвей Мартемьянов — ветеран СВО и выпускник программы "Школа героев", которая является продолжением президентской — "Время героев" — и реализуется по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

В новой партии дронов на передовую отправлены:

— "Камикадзе" — для точечного поражения вражеской техники и живой силы;

— "Выстрелы" — оснащенные патроном 12-го калибра для поражения вражеских дронов, включая "Бабу Ягу";

— "Ждуны" — для организации засад;

— "Сбросы" — способные доставлять боеприпасы и гуманитарные грузы для наших ребят.

— "Ретрансляторы" — для увеличения дальности работы ударных дронов.

"У нас несколько разновидностей дронов, но уникальность этой партии — в "выстрелах". В полете такой дрон может поразить "Бабу Ягу" и с высокой вероятностью сбить ее. Это результат постоянного взаимодействия с бойцами и операторами", — рассказывает Матвей.

Помимо дронов, в поставку вошли наземные станции управления — компактные и мобильные системы связи для дронов, разработанные инженерами предприятия, маскировочные сети от союза православных женщин Самары и личные посылки от родных и близких бойцов.

"Разработка станций велась около полугода, включая испытания в условиях, приближенных к боевым. Все оборудование готово к быстрому развертыванию и эффективной работе. Уверен, это поможет нашим бойцам добиваться еще больших результатов", — отмечает специалист по связи Народного предприятия "Буревестник".

Новая партия дронов — не просто техника, а инструмент тактического превосходства, созданный руками настоящих патриотов. Создатели и сотрудники предприятия ежедневно трудятся, чтобы российские военные имели надежные и эффективные средства защиты и поражения, приближая победу нашей Родины.