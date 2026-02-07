16+
Армия Общество

В Самарской области действует одна из самых высоких выплат в стране при заключении контракта

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участников спецоперации, заключивших контракт в Самарской области, активно поддерживают выплатами (2,6 млн руб. — сразу на старте, от 5,1 — сумма выплат за первый год службы) и различными льготами, в том числе возможностью списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

При прохождении службы положены ежемесячные выплаты от 210 тыс. рублей в зависимости от должности и звания, а также дополнительные выплаты, например, за подбитую вражескую технику, за участие в штурмовых действиях.

После возвращения с СВО герои получают поддержку при открытии своего дела, помощь в переобучении и трудоустройстве, возможность участвовать в кадровых федеральной ("Время героев") и региональной ("Школа героев") программах и впоследствии работать в региональных и муниципальных органах власти. Дети военнослужащих могут поступить в ВУЗ вне конкурса. Всего в Самарской области уже действует 47 мер поддержки военнослужащих и членов их семей и разрабатываются новые.

"Чтобы поступить на военную службу по контракту, добровольцы должны соответствовать ряду требований: быть не моложе 18 и не старше 64 лет, иметь категорию здоровья А, Б, или В, — пояснил начальник пункта отбора по Самарской области майор Джангар Мутаев. — Абсолютно из всех регионов приглашаем заключать контракт в Самарской области. Жители других регионов должны точно так же обратиться в военкомат или пункт отбора — все вопросы, связанные с постановкой на воинский учет в регионе, будут решены оперативно".

На горячей линии Самарской области по отбору граждан на военную службу 8 800 2019 117, 
в пункте отбора на военную службу: Самара, ул. Ленинская, 147, тел.: 8 846 332 39 37, 
либо в военном комиссариате по месту нахождения.

