В Самарской области действует одна из самых высоких выплат в стране при заключении контракта

Участников спецоперации, заключивших контракт в Самарской области, активно поддерживают выплатами (2,6 млн руб. — сразу на старте, от 5,1 — сумма выплат за первый год службы) и различными льготами, в том числе возможностью списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.
При прохождении службы положены ежемесячные выплаты от 210 тыс. рублей в зависимости от должности и звания, а также дополнительные выплаты, например, за подбитую вражескую технику, за участие в штурмовых действиях.
После возвращения с СВО герои получают поддержку при открытии своего дела, помощь в переобучении и трудоустройстве, возможность участвовать в кадровых федеральной ("Время героев") и региональной ("Школа героев") программах и впоследствии работать в региональных и муниципальных органах власти. Дети военнослужащих могут поступить в ВУЗ вне конкурса. Всего в Самарской области уже действует 47 мер поддержки военнослужащих и членов их семей и разрабатываются новые.
"Чтобы поступить на военную службу по контракту, добровольцы должны соответствовать ряду требований: быть не моложе 18 и не старше 64 лет, иметь категорию здоровья А, Б, или В, — пояснил начальник пункта отбора по Самарской области майор Джангар Мутаев. — Абсолютно из всех регионов приглашаем заключать контракт в Самарской области. Жители других регионов должны точно так же обратиться в военкомат или пункт отбора — все вопросы, связанные с постановкой на воинский учет в регионе, будут решены оперативно".
На горячей линии Самарской области по отбору граждан на военную службу 8 800 2019 117,
в пункте отбора на военную службу: Самара, ул. Ленинская, 147, тел.: 8 846 332 39 37,
либо в военном комиссариате по месту нахождения.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту