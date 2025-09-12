Над Самарской областью сбили украинский БПЛА

В пятницу, 12 сентября, над Самарской областью был уничтожен украинский беспилотный летательных аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего в отчете ведомства говорится о девяти БПЛА, сбитых средствами ПВО с 12:00 до 15:00 по московскому времени. Восемь из них были уничтожены в Белгородской области.