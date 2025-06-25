Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО

Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Большечерниговской ЦРБ Эдуард Титов с 2023 г. принимает участие в специальной военной операции, оказывая медпомощь на передовой и в тыловых госпиталях.

В районной больнице он сопровождал оказание помощи возвратившимся с СВО и их родственникам. Врач с профессиональным стажем более 30 лет понял, что его навыки крайне необходимы в зоне СВО. Эдуард Михайлович — офицер запаса, лейтенант медицинской службы не смог поступить иначе и в июне 2023 г. он подписал контракт и стал врачом Рощинского медбатальона.

Фото из личного архива Эдуарда Титова

За время службы он участвовал в организации тылового госпиталя на 150 пациентов, был назначен начальником медицинского учреждения. Кроме того, приказом был направлен в полевой медицинский госпиталь для службы по профилю, где медперсонал трудился в режиме 24/7. Помимо оказания профессиональной помощи, он ассистирует хирургам.

В настоящее время Эдуард Титов продолжает службу. Теперь он капитан медицинской службы, командир медицинской роты, награждён медалями "За спасение погибавших", "За боевые отличия".

"Национализм — явление жестокое и опасное по своим масштабам. Ради мира, свободы и чистого неба наши соотечественники делают выбор в пользу правды и справедливости. И мы будем нести свою миссию до Победы", — подчеркнул врач, который вместе с коллегами самоотверженно сражается за жизнь и здоровье бойцов.