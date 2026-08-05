16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области в МАКСе запустили чат-бот по вопросам службы по контракту Сбер и поисковый отряд "Победа" вернули имя пропавшего без вести солдата Великой Отечественной войны Родным погибших бойцов СВО передали ордена Мужества На СВО погиб спортсмен из Сызрани - мастер спорта России по боксу и серебряный призер чемпионата мира Бессмертный полк онлайн вновь объединит миллионы людей по всей стране

Армия Общество

В Самарской области в МАКСе запустили чат-бот по вопросам службы по контракту

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области создан чат-бот в мессенджере МАКС о возможностях поступления на военную службу по контракту.

Чат-бот оперативно и подробно может ответить на вопросы:
— о денежных выплатах при заключении контракта с Министерством обороны России;
— о мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей;
— о сроках заключения контракта;
— о требованиях к кандидатам на поступление на военную службу по контракту;
— об актуальных адресах и телефонах пунктов отбора на территории Самарской области.

Кроме того, в чат-боте реализована возможность подачи заявки и записи в пункт отбора на службу по контракту. Также дана ссылка на ресурсы с более подробным описанием условий контракта: https://contract63.samregion.ru, https://bps63.samregion.ru.

"Чат-бот предназначен для информирования жителей по вопросам поступления на военную службу по контракту. Бот дает возможность получить самую актуальную информацию в удобном формате "вопрос-ответ", — рассказал и. о. министра цифрового развития и связи Сергей Быков.

Отметим, что чат-бот о возможностях поступления на военную службу по контракту дополнил экосистему ботов для МАХ Самарской области. На сегодняшний день, все востребованные населением региональные сервисы и ресурсы собраны в специализированном чат-боте "Цифровые сервисы Самарской области". Бот выполняет функции навигатора по региональному порталу государственных услуг и предоставляет прямой доступ к разработанным в регионе сервисам.

Также в чат-боте "Цифровые сервисы Самарской области" систематизированы ссылки на госпаблики: официальные каналы отраслевых департаментов, аккаунты администраций городских округов Самары, Тольятти и Сызрани, а также на страницы ключевых региональных средств массовой информации.

Единый бот позволяет жителям губернии оперативно переходить к решению конкретных задач без длительного самостоятельного поиска ведомственных ресурсов, что способствует повышению их доступности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6