В Самарской области в МАКСе запустили чат-бот по вопросам службы по контракту

В Самарской области создан чат-бот в мессенджере МАКС о возможностях поступления на военную службу по контракту.
Чат-бот оперативно и подробно может ответить на вопросы:
— о денежных выплатах при заключении контракта с Министерством обороны России;
— о мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей;
— о сроках заключения контракта;
— о требованиях к кандидатам на поступление на военную службу по контракту;
— об актуальных адресах и телефонах пунктов отбора на территории Самарской области.
Кроме того, в чат-боте реализована возможность подачи заявки и записи в пункт отбора на службу по контракту. Также дана ссылка на ресурсы с более подробным описанием условий контракта: https://contract63.samregion.ru, https://bps63.samregion.ru.
"Чат-бот предназначен для информирования жителей по вопросам поступления на военную службу по контракту. Бот дает возможность получить самую актуальную информацию в удобном формате "вопрос-ответ", — рассказал и. о. министра цифрового развития и связи Сергей Быков.
Отметим, что чат-бот о возможностях поступления на военную службу по контракту дополнил экосистему ботов для МАХ Самарской области. На сегодняшний день, все востребованные населением региональные сервисы и ресурсы собраны в специализированном чат-боте "Цифровые сервисы Самарской области". Бот выполняет функции навигатора по региональному порталу государственных услуг и предоставляет прямой доступ к разработанным в регионе сервисам.
Также в чат-боте "Цифровые сервисы Самарской области" систематизированы ссылки на госпаблики: официальные каналы отраслевых департаментов, аккаунты администраций городских округов Самары, Тольятти и Сызрани, а также на страницы ключевых региональных средств массовой информации.
Единый бот позволяет жителям губернии оперативно переходить к решению конкретных задач без длительного самостоятельного поиска ведомственных ресурсов, что способствует повышению их доступности.
Последние комментарии
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