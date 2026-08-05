В Самарской области в МАКСе запустили чат-бот по вопросам службы по контракту

В Самарской области создан чат-бот в мессенджере МАКС о возможностях поступления на военную службу по контракту.

Чат-бот оперативно и подробно может ответить на вопросы:

— о денежных выплатах при заключении контракта с Министерством обороны России;

— о мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей;

— о сроках заключения контракта;

— о требованиях к кандидатам на поступление на военную службу по контракту;

— об актуальных адресах и телефонах пунктов отбора на территории Самарской области.

Кроме того, в чат-боте реализована возможность подачи заявки и записи в пункт отбора на службу по контракту. Также дана ссылка на ресурсы с более подробным описанием условий контракта: https://contract63.samregion.ru, https://bps63.samregion.ru.

"Чат-бот предназначен для информирования жителей по вопросам поступления на военную службу по контракту. Бот дает возможность получить самую актуальную информацию в удобном формате "вопрос-ответ", — рассказал и. о. министра цифрового развития и связи Сергей Быков.

Отметим, что чат-бот о возможностях поступления на военную службу по контракту дополнил экосистему ботов для МАХ Самарской области. На сегодняшний день, все востребованные населением региональные сервисы и ресурсы собраны в специализированном чат-боте "Цифровые сервисы Самарской области". Бот выполняет функции навигатора по региональному порталу государственных услуг и предоставляет прямой доступ к разработанным в регионе сервисам.

Также в чат-боте "Цифровые сервисы Самарской области" систематизированы ссылки на госпаблики: официальные каналы отраслевых департаментов, аккаунты администраций городских округов Самары, Тольятти и Сызрани, а также на страницы ключевых региональных средств массовой информации.

Единый бот позволяет жителям губернии оперативно переходить к решению конкретных задач без длительного самостоятельного поиска ведомственных ресурсов, что способствует повышению их доступности.