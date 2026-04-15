16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На участке Заводского шоссе ограничат движение транспорта В Самаре суд признал законным строительство канализации ЖК на чужом участке В Самарской области пройдет Единый день открытых дверей "Профессионалитета" Студенческий медицинский отряд Самарской области будет работать на всероссийском трудовом проекте РСО Отопительный сезон в Самаре завершится 16 апреля

Общество

Бессмертный полк онлайн вновь объединит миллионы людей по всей стране

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 130
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер вновь выступает технологическим партнером акции "Бессмертный полк онлайн", которая помогает сохранять память о подвиге героев через личные истории людей со всей страны.

Прием анкет для участия в проекте стартует 23 апреля на сайте 2026.polkrf.ru. Если анкета героя проходила модерацию в прошлом году, повторно проходить ее не потребуется, герой будет автоматически включен в шествие этого года. Сбер обеспечивает весь технологический контур проекта: прием анкет, первичную модерацию, хранение данных и трансляцию.

Авторизоваться можно по номеру телефона, через "Cбер ID", а также через "Одноклассники" и MAX - каждый может выбрать привычный способ. В том числе задействована инфраструктура СберМобайла - она обеспечивает подтверждение входа по номеру телефона. После авторизации 9 мая пользователь сможет увидеть своего героя в начале шествия - без ожидания в общем потоке.

Отдельное внимание уделено работе с архивными фотографиями. С помощью нейросети Kandinsky пользователи могут улучшить качество снимков, восстановить детали и сделать изображения цветными.

Безопасность и надежность проекта остаются приоритетом. Сбер обеспечивает защиту данных пользователей, стабильную работу платформы в дни пиковых нагрузок и модерацию контента. Информация о героях хранится в защищенном периметре.

"Бессмертный полк онлайн" проводится с 2020 года. За это время в проекте приняли участие более чем семь миллионов человек.

Сбер реализует и другие инициативы, направленные на сохранение памяти о Великой Победе. Банк более 10 лет заботится о мемориале в подмосковном Щекутино, где в прошлом году впервые был зажжен Огонь Памяти, объединивший частицы из девяти городов-героев. В этом году традиция продолжится.  Мемориал в деревне Щекутино посвящен памяти воинов 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, в составе которой сражались сотрудники Наркомфина СССР и исторического предшественника Сбера - Гострудсберкасс. Банк проводит здесь реставрационные работы, благоустраивает территорию, высаживает деревья и организует памятные акции с участием сотрудников и волонтеров.

Сбер в том числе системно инвестирует средства в социальные и благотворительные проекты, направленные на поддержку ветеранов и сохранение исторической памяти.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Для нас важно, чтобы память о Великой Победе оставалась живой и личной для каждого человека. Это не только про технологии - это возможность сохранить память о подвиге тех, кто защищал Родину, и передать ее следующим поколениям. Мы развиваем цифровую платформу проекта, делая участие простым и доступным для людей по всей стране. Когда человек видит своего героя в строю, это становится моментом личного соприкосновения с историей своей семьи и страны. Мы продолжаем развивать проект, чтобы как можно больше людей могли в нем участвовать".

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Фото на сайте

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3