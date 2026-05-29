Скоростные речные перевозки стартуют в Самарской области с 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Самарской области стартуют речные пассажирские перевозки на скоростных судах на подводных крыльях. В навигацию этого года на линиях будут работать четыре судна "Валдай-45Р".

Пассажировместимость каждого судна — 45 человек. Все суда оборудованы системой ГЛОНАСС.

От Речного вокзала Самары суда будут курсировать по двум направлениям: в с. Ширяево (время в пути — 45 мин.) и в с. Винновку (время в пути — 40 мин.). Рейсы будут выполняться ежедневно.

Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте перевозчика.

В выходные дни до Ширяево будет организован дополнительный маршрут с отправлением от Поляны им. Фрунзе (время в пути составит 30 мин.).

По многочисленным просьбам жителей Самарской области в 2026 г. запускается междугородный скоростной речной маршрут "Самара — Сызрань".

Маршрут начнет работу с 1 июля по выходным дням. Перевозки на линии будет осуществлять обновленное судно "Восход-08", рассчитанное на 71 пассажира. Перевозки на всех скоростных маршрутах будут осуществляться до 30 августа.

Всего в навигацию 2026 г. в Самарской области организовано десять речных маршрутов. От Речного вокзала Самары речные суда уже курсируют в направлениях Рождествено, Винновки (с. Осиновка), Зольного и Ширяево, из Тольятти — до сел Подвалье, Усолье и Ширяево.

Наиболее востребованным маршрутом остается переправа Самара — Рождествено: ежегодно в навигационный период ею пользуются около 360 тыс. пассажиров. В 2026 г. на рейсы из Самары открыта онлайн-продажа билетов на сайте, которая сейчас работает в тестовом режиме.

Развитие речного пассажирского транспорта находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ближайших планах региона — дальнейшее обновление пассажирского флота.

До 2028 г. для перевозок в регионе планируется приобретение четырех судов проекта "МПКС" и четырех скоростных судов проекта "КС-162".