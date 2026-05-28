Конкурс блогеров и СМИ: станьте голосом здорового долголетия

Правительство Российской Федерации совместно с Фондом Росконгресс объявили конкурс среди общественных организаций, блогеров и СМИ, посвященный продвижению медицины здорового долголетия и регионального движения "За медицину здорового долголетия". Подать заявку можно на сайте Движения до 15 июня 2026 года.

"У регионов есть большой интерес к местному телевидению и региональным средствам массовой информации. Во многих субъектах они людям ближе, чем федеральные каналы. Именно поэтому региональные медиа должны стать одними из главных популяризаторов медицины здорового долголетия и культуры заботы о здоровье", — подчеркнула заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Главная задача конкурса — привлечь внимание СМИ, блогеров, иных активистов к продвижению медицины здорового долголетия и регионального движения "За медицину здорового долголетия".

К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных и региональных СМИ, блогеры, активисты. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в один тур без предварительного отбора участников конкурса и квалификационных требований.

Конкурс проводится в 3 номинациях:

видеоконтент (сюжеты, репортажи, ролики в социальных сетях);

текстовый контент (статьи, постеры);

творческий контент (короткометражные мультфильмы, музыкальные клипы, короткие фильмы).

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть размещены в сети Интернет, социальных сетях и в СМИ в период с 1 октября 2025 года по 10 июня 2026 года. Итоги конкурса будут объявлены 10 июля 2026 года в рамках второго форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия", лауреаты получат дипломы и памятные призы. С Положением о конкурсе (в том числе с правилами оформления заявки на участие в конкурсе) можно ознакомиться по ссылке.