Самарцы стали чаще жаловаться на запах газа

В среду, 27 мая, значительно увеличилось число звонков от жителей Самары в Единую диспетчерскую службу СВГК с жалобами на запах газа, сообщает пресс-служба компании.

"Для оперативной отработки этих дополнительных заявок с жалобами на запах газа "Средневолжская газовая компания" вдвое увеличила число задействованного персонала. Каждая из поступивших заявок будет отработана. Из-за резкого роста числа заявок период ожидания аварийной бригады в некоторых случаях может удлиняться", — предупредили в СВГК.

Жителей Самары просят случае появления запаха газа оперативно сообщать об этом в единый диспетчерский центр СВГК по телефонным номерам 04 или 104. Напоминаем, что при запахе газа необходимо закрыть краны перед газовыми приборами, открыть окно, проветрить помещение, не курить, не пользоваться открытым огнем, не включать и не выключать электрический свет и электроприборы.