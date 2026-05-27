С 1 июля между Самарой и Сызранью запустят "Восходы"

Самару и Сызрань свяжут речным маршрутом, по которому будут ходить судна на подводных крыльях "Восход-08". Об этом сообщил и. о. министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин на оперативном совещании областного правительства, прошедшем в среду, 27 мая.

Предполагается, что маршрут будет работать в выходные дни с 1 июля по 30 августа. Утром "Восход", который вмещает 71 пассажира, будет отправляться из Самары, а вечером - обратно. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

"На самарском заводе "Нефтефлот" завершена модернизация судна на подводных крыльях "Восход-08" вместимостью 71 человек. Эксплуатант судна — компания "Волга Трэвэл", имеющая большой опыт эксплуатации судов на подводных крыльях", — пояснил Сергей Неретин.