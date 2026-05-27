Тольяттиазот поздравил выпускников подшефных школ Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники "Тольяттиазота" посетили торжественные мероприятия в честь последних звонков в подшефных школах Тольятти с инженерно-техническими классами (ИТК). В этом году в школе № 25 состоялся первый выпуск ИТК.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Профильные классы, открытые при поддержке компании, действуют в пяти образовательных организациях города — в Автозаводском, Комсомольском районе и микрорайоне Поволжском. ТОАЗ оказывает учебным заведениям шефскую помощь, которая заключается в ремонте и укомплектовании кабинетов химии, а также закупке расходных материалов для проведения лабораторных работ.

ИТК предоставляют школьникам возможность углубленного изучения таких предметов, как химия, физика, математика и информатика. Кроме того, ученики регулярно принимают участие в профориентационных программах предприятия и профильных сменах в Самарском областном центре для выявления талантов.

Самой опытной организацией в вопросе подготовки инженерной смены стала школа № 41, где состоялся уже шестой выпуск ИТК. Совсем недавно старшеклассники этого образовательного учреждения стали победителями третьего сезона профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ".

С 2019 года обучение в профильных классах прошли более 300 учеников. Благодаря договорам целевого обучения "Тольяттиазота" студенты получают повышенную стипендию, проходят на предприятии оплачиваемые практики и стажировки, а также гарантированно трудоустраиваются в ТОАЗ.

В ближайшее время стартует новый набор в инженерно-технические классы.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО "ТОАЗ":

"Последний звонок — это не только трогательное прощание со школой, но и первый осознанный шаг во взрослую профессиональную жизнь. Сегодня перед молодежью открыты все двери в различные сферы промышленности, и наша главная задача — помочь им сделать правильный выбор. Мы видим в сегодняшних выпускниках будущих инженеров, операторов, лаборантов и высококвалифицированных представителей рабочих специальностей. "Тольяттиазот" активно сотрудничает с образовательными организациями Тольятти и Самарской области, предлагая программы ранней профориентации. Желаем школьникам успешно сдать экзамены и в дальнейшем не бояться ставить перед собой амбициозные цели. Двери нашей компании всегда открыты для тех, кто готов развиваться и строить карьеру в химической отрасли, не уезжая из родного города".

