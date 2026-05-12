Стало известно, как в самарских школах пройдет последний звонок в условиях опасности ракетных атак

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министр образования Самарской области Виктор Акопьян пояснил, как в этом году пройдут школьные праздники "Последний звонок" в условиях опасности ракетных атак и налетов БПЛА. Информация была озвучена во вторник, 12 мая, во время оперативного совещания правительства региона.

По словам министра, действовать планируется по схеме, уже сложившейся при повседневном образовательном процессе.

"Если до начала линейки получаем сигнал, то посредством чатов оповещаем и смещаем время проведения вправо. Если сигнал поступит во время проведения, то в зданиях школ и рядом есть безопасные места, глухие зоны, укрытия", - рассказал Виктор Акопьян.

В этом году 9-е классы выпускают более 36 тыс. детей, 11-е - почти 12 тысяч.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

