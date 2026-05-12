Стало известно, как в самарских школах пройдет последний звонок в условиях опасности ракетных атак

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян пояснил, как в этом году пройдут школьные праздники "Последний звонок" в условиях опасности ракетных атак и налетов БПЛА. Информация была озвучена во вторник, 12 мая, во время оперативного совещания правительства региона.

По словам министра, действовать планируется по схеме, уже сложившейся при повседневном образовательном процессе.

"Если до начала линейки получаем сигнал, то посредством чатов оповещаем и смещаем время проведения вправо. Если сигнал поступит во время проведения, то в зданиях школ и рядом есть безопасные места, глухие зоны, укрытия", - рассказал Виктор Акопьян.

В этом году 9-е классы выпускают более 36 тыс. детей, 11-е - почти 12 тысяч.