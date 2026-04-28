Финалисты и победитель конкурса "Учитель года Самарской области" получили награды из рук Вячеслава Федорищева

Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области"-2026.

В этом году конкурс, направленный на выявление, поддержку и поощрение передовых школьных учителей, распространение педагогического опыта и повышение престижа профессии, проводился в 36-й раз. Участие в нем принимал 21 учитель из городских и сельских школ. Глава региона отдельно отметил, что более чем половина участников - это молодые педагоги в возрасте до 35 лет.

В числе конкурсантов - четыре учителя математики, три учителя начальных классов, три учителя русского языка и литературы, три учителя биологии, три учителя информатики, два учителя основ безопасности и защиты Родины, учитель физики, учитель английского языка, учитель физической культуры.

В жюри конкурса - опытные педагоги, представители вузов, имеющие научную степень и звание, многие из них - победители конкурса "Учитель года Самарской области" и конкурса "Учитель года России" разных лет. По итогам состязаний 16 педагогов стали лауреатами областного конкурса "Учитель года". Еще пятеро учителей стали финалистами и поборолись за первое место.

"Я хотел бы отдельно сказать большое спасибо тем людям, которые десятилетиями трудятся на благо нашего будущего - наших детей. Несмотря на все сложности профессии (мы их все знаем) это очень требовательная профессия, - вы продолжаете идти вперед и давать нам уверенность в том, что наши дети - наше будущее - будут сильнее, самыми умными, лучшими", - обратился к присутствующим в зале Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что конкурс педагогического мастерства многие годы пользуется заслуженным авторитетом. Среди победителей прошлых лет - лауреаты Премии президента Российской Федерации, обладатели специального приза Всероссийского конкурса "Малый хрустальный пеликан". За последние годы победители конкурса "Учитель года Самарской области" входили в пятерку лучших, становились абсолютными победителями Всероссийского конкурса "Учитель года России". "И главное для нас всех, для тех, кто видит систему образования, - они служат настоящими примерами трудолюбия, примерами выдержанности, трудового мастерства, - отметил Вячеслав Федорищев. - При этом обладатели высокого звания "Учитель года России" продолжают работать в профессии, делиться опытом, и наша общая задача сейчас (не только в рамках конкурса, но и в ежедневной работе) - друг друга поддерживать, делиться друг с другом опытом, вместе преодолевать все сложности, которые присутствуют не только в профессии, но и в целом в жизни - день сегодняшний очень требователен ко всем нам".

Глава региона поздравил финалистов и вручил им дипломы, денежные сертификаты и призы. Были отмечены Александр Добкин, учитель физкультуры школы №47 имени М.В.Демидовцева (Тольятти), Артем Чудин - учитель информатики школы "Центр образования" (пос. Варламово Сызранский район), Станислава Яницкая - учитель биологии лицея "Престиж" (Самара), Алексей Аполинаров - учитель биологии школы №49 (Самара), Максим Зинков - учитель физики школы "Образовательный центр "Южный город" (пос. Придорожный Волжский район). Победителем областного конкурса в этом году признана Станислава Яницкая. Глава региона вручил ей подарок - ключи от автомобиля "Лада Гранта".

Губернатор поздравил всех участников. "Для нас, для тех, кто помогает развивать систему образования, все педагоги - это наша основа, наша гордость", - добавил он.

В числе лауреатов - не только учителя, получившие высшее образование в Самарской области. Максим Зинков окончил Донецкий национальный университет. "Это говорит не только о тесных связях нашего региона с Донбассом, но и о том, что Самарская область служит точкой притяжения педагогических кадров, кузницей этих кадров, здесь перед учителями открываются широкие возможности  профессионального роста. И вы служите абсолютным примером этого очень высокого стандарта. Поздравляю! Спасибо за ваш труд", - сказал глава региона.

Победитель областного конкурса представит Самарскую область на Всероссийском конкурсе "Учитель года России".

