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Образование Общество

Система поддержки агрообразования в регионе: от школы до трудоустройства

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ключевые результаты, точки роста и новые векторы развития обсудили представители регионального минсельхоза, аграрного вуза и фермерского сообщества. Встреча была посвящена итогам первого года реализации в Самарской области федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Главный итог года — оборудование 8 специализированных аудиторий в 6 школах региона, на базе которых созданы 16 агротехнологических классов. Механизм, при котором министерство возмещает инвесторам 90% затрат на оснащение оборудованием и ремонт аудиторий, полностью оправдал себя.

В 2026 г. проект получил новый импульс развития и вышел на качественно новый уровень. Кардинально изменился портрет инвестора агротехкласса: к инициативе присоединились крупные агрохолдинги и промышленные гиганты. "В этом году у нас серьезные инвесторы: "Логика молока", ГАП "Ресурс", "Русагро". "КуйбышевАзот" подтвердил финансирование одного из проектов создания агротехкласса. Это действительно очень серьезные ставки больших предприятий на инвестиции в будущее", — рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управление развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК регионального ведомства.

Также достигнута договоренность с федеральным центром: в школе микрорайона Южный город, где учится свыше 7000 детей, откроются сразу два агротехкласса.

Из глобальных задач — дан старт трехлетней реновации инженерного факультета СамГАУ для создания современного центра подготовки кадров, включая операторов БПЛА. Полное обновление кампуса завершится к 2029 году.

Система государственной поддержки выстроена на всех этапах: от школьной парты до гарантированного трудоустройства. Для бизнеса действует механизм возмещения 90% затрат — как на оснащение аудиторий, так и на оплату летних практик студентов и программы переподготовки.

Выпускники агротехклассов получают сертификат, дающий 10 дополнительных баллов при поступлении в Самарского государственного аграрного университета и возможность получения бесплатного высшего образования по целевым договорам. В этом году вуз выделил 142 целевых места, а к 2030 г. их доля достигнет 70% от бюджетного приема. "Целевое обучение позволяет гарантировать трудоустройство. Студент уже не беспокоится ни о базе практик, ни о месте, где он будет работать. Это стопроцентная гарантия успеха", — подчеркнула Юлия Кирова, врио проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике СамГАУ.

Для закрепления кадров в регионе по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева созданы беспрецедентные условия: единовременные "подъемные" выплаты увеличены до 414 тыс. руб. для выпускников вузов и до 207 тыс. руб. для выпускников колледжей, а ежемесячные надбавки к зарплате выплачиваются в течение шести лет.

"Сельское хозяйство сегодня — это серьезный бизнес с высокими зарплатами. Когда с умом и сердцем подходишь к земле, она всегда отдает сторицей", — резюмировала Лейли Мифтахова, призывая молодежь выбирать аграрные профессии.

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