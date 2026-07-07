Представители АО "Транснефть - Приволга" вручили дипломы выпускникам СамГТУ

Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Самарского государственного технического университета (СамГТУ).

В мероприятии, проходившем на кафедре "Трубопроводный транспорт" Института нефтегазовых технологий СамГТУ, приняли участие заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Александр Баканов, начальник отдела кадров предприятия Татьяна Арапова, заведующая кафедрой, доктор технических наук, профессор Екатерина Стефанюк и преподаватели университета.

Документы об окончании высшего учебного заведения получили 38 выпускников нефтегазового факультета. Восемь из них обучались в магистратуре, 30 получили дипломы бакалавров.

Александр Баканов поздравил выпускников с завершением обучения, пожелал веры в себя, успешного старта в профессии, крепкого здоровья и больших успехов. Слова напутствия прозвучали и от преподавательского состава университета. В ответном слове выпускники выразили благодарность всему педагогическому коллективу за полученные знания и поддержку на всех этапах обучения.

Всего в 2025–2026 учебном году по направлению от АО "Транснефть - Приволга" в СамГТУ обучались 109 студентов-бакалавров, из них 100 — студенты дневного отделения, 9 человек учились на заочном отделении. Предприятие привлекает студентов целевого набора к их участию в производственной, учебно-ознакомительной и преддипломной практиках. Кроме того, для молодых сотрудников и студентов вуза предоставляется возможность участия в научно-технических конференциях и семинарах, которые проводит АО "Транснефть - Приволга".