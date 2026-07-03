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Образование Общество

Лето с толком: "Ростелеком Лицей" запустил бесплатные онлайн-интенсивы для школьников

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период летних каникул образовательная платформа "Ростелеком Лицей" запустила для подростков 11–15 лет два онлайн-интенсива, направленных на развитие цифровых навыков. Программа каждого курса включает короткие видеоуроки, текстовые конспекты, практические задания, а также возможность онлайн-общения с куратором и "однокурсниками". Материалы будут доступны на платформе до 31 августа 2026 года.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Слушатели онлайн-интенсива "Создание кода с помощью нейросетей" освоят базовые принципы работы с искусственным интеллектом, научатся создавать HTML-код и работать с языком стилей CSS, а также смогут разработать собственное веб-приложение, которое по окончании курса будет опубликовано в популярной социальной сети для программистов GitHub.

Второй летний интенсив посвящен цифровому творчеству. Подростки погрузятся в мир дизайна, научатся понимать композицию и работать с цветом. По итогам курса каждый слушатель соберет портфолио из трех работ: самостоятельно нарисованный персонаж в графическом редакторе Krita, собственный стикерпак, а также сверстанный постер.

Каждый курс состоит из десяти интерактивных уроков продолжительностью 10–15 минут. Их преподаватели — профессиональные разработчики, художники и дизайнеры. Программа одного интенсива рассчитана на две недели, однако подросток может выбрать комфортный для себя темп обучения, не превращая каникулы во "вторую школу".

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Цифровые навыки становятся все более востребованными, и мы стремимся помочь молодым людям освоить их уже сейчас. Летние онлайн-интенсивы "Лицея" — это продолжение нашей работы по развитию цифровых компетенций, которую мы начали весной 2026 года. Тогда мы разместили на платформе 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям и увидели огромный интерес со стороны подростков. Новые бесплатные курсы — это не просто лекции, а возможность создать первые реальные проекты, которые, возможно, станут началом большого пути".

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