Опубликованы приказы о зачислении на основном этапе в вузах Самарской области

В пятницу, 7 августа, в вузах Самарской области опубликованы приказы о зачислении абитуриентов в рамках основного этапа приемной кампании 2026 года. Выпускники школ официально стали студентами и в сентябре смогут приступить к обучению.

По данным регионального министерства образования, в этом году на программы бакалавриата и специалитета выделено 12135 бюджетных мест.

Наибольший объем традиционно приходится на инженерно‑технические направления, на них отводится более половины всех бюджетных позиций, а именно 6998 мест (58% от общего объема). Наибольший прирост зафиксирован по ИТ-направлениям (+400 мест) и машиностроению (+52 места).

На педагогические направления подготовки предусмотрено 1501 место.

Абитуриенты могут проверить факт зачисления в приказах, опубликованных на официальных сайтах вузов, либо через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".