Школа из Челно-Вершинского района вышла в финал Всероссийского конкурса школьных музеев

Российское общество "Знание" опубликовало список финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев. Самарскую область в заключительном этапе представит школа с. Новое Аделяково Челно-Вершинского района. В октябре представитель школы отправится в Москву на форум "Память жива", где пройдут финальные испытания. Конкурс организован по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ.

Школа с. Новое Аделяково развивает виртуальный школьный музей "Истоки". Ученики оцифровывают экспонаты, создают панораму музейного пространства и дополняют ее видеороликами о тематических разделах и отдельных предметах. Онлайн-формат делает материалы доступными тем, кто не может посетить музей очно, а школьникам позволяет освоить видеосъемку, описание и цифровую презентацию исторических источников.

Финалисты были определены в результате многоступенчатого отбора, который шел с марта 2026 года. В ходе конкурсных испытаний участники провели 2 606 просветительских мероприятия для более 52 тыс. слушателей.

В рамках конкурса для представителей школьных музеев прошли онлайн-встречи с наставниками — генеральным директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным, историком искусств Александром Архангельским, руководителем управления цифрового обучения Центра знаний "Машук" Петром Зуевым, директором НИИ фонда "Цифровая история" Егором Яковлевым, руководителем Центра музейной педагогики Института изучения детства, семьи и воспитания Еленой Слесаренко и учителем года Москвы, лектором Российского общества "Знание" Александром Оджо.

Эксперты рассказали, как вовлекать школьников в создание музейных проектов, использовать современные цифровые технологии и нейросети, проводить увлекательные экскурсии, работать в правовом поле и развивать школьные музеи в соответствии с актуальными нормативными требованиями.

"Каждый из 150 финалистов конкурса школьных музеев прошел серьезный отбор: за одно место в заключительном этапе боролись более 30 учебных заведений. Впереди участников ждут финальные испытания, где они смогут представить свои музеи, рассказать об уникальных экспонатах и поделиться лучшими практиками. Для нас важно, чтобы эти проекты помогали школьникам лучше узнавать историю и культуру своей страны, бережно относиться к наследию и передавать память следующим поколениям", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Больше всего финалистов в номинациях "Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества", "Лучшая этнографическая/краеведческая экспозиция", "Лучшая экспозиция с уникальной тематикой" и "Лучшая историческая экспозиция".

Участники, прошедшие в заключительный этап, представляют более 120 населенных пунктов России. Среди них учителя, руководители школьных музеев и музейных пространств, а также директора и заместители директоров образовательных организаций. Многие участники совмещают педагогическую работу с развитием музейного дела в своих школах.

На финальном испытании в октябре на форуме "Память жива", организованном Юнармией и Движением Первых, участники конкурса выступят с презентациями о своих музеях и экспозициях перед экспертами и приглашенными жюри конкурса из числа участников форума. Финалисты расскажут о ключевых экспонатах и методах вовлечения аудитории, а также презентуют самые успешные проекты, планы на будущее, методы достижения целей. По итогам испытаний будут определены 70 победителей.

Призовой фонд составляет 35 млн руб. и включает демонстрационное оборудование, компьютерную технику, витрины для экспозиций, оборудование для оформления выставочного пространства, а также подарки от партнеров Конкурса.