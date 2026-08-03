Почта России отчиталась о работе сервиса "Почта Бизнес" в 2026 году

Ежемесячно к сервисам Почты России подключаются до 4 000 новых предпринимателей, ежедневно сервис используют 2 000 пользователей, заявила Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России. Сегодня услугами компании уже активно пользуются более 200 000 владельцев бизнеса.

Платформа "Почта.Бизнес" предназначена для представителей малого и среднего бизнеса. Именно такие предприниматели составляют около 90% ее аудитории. Сервис позволяет владельцам бизнеса управлять почтовыми и логистическими услугами онлайн: оформлять отправку документов, корреспонденции, товаров и крупных грузов, а также контролировать связанные с доставкой операции.

Потенциальный клиент может заполнить необходимые данные на сайте примерно за пять минут и в течение 15 минут получить доступ к личному кабинету.

Сейчас подключение новых бизнес-клиентов полностью перевели в онлайн-формат: 100% новых клиентов присоединяются к сервису через цифровую оферту, которая объединяет более 120 услуг Почты России в одном договоре. Это позволило уйти от модели, когда для использования отдельных сервисов предпринимателям требовалось заключать несколько бумажных договоров — по договору на каждую услугу.

После регистрации клиент может быстро пополнить счет через Систему быстрых платежей, оформить посылку или письмо, а затем передать отправление в почтовое отделение. Управлять услугами можно не только с компьютера через сайт, но и со смартфона через мобильное приложение "Почта.Бизнес".

"Мы понимаем, что знакомство с новой компанией и ее услугами требует времени и даже определенных навыков. Поэтому нам важно сделать наши сервисы интуитивно понятными еще до того, как предприниматель станет клиентом Почты России. Наша задача — подробно объяснить, как работать с платформой, и быть рядом с клиентом, чтобы подстраховать его в случае чего", — рассказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России.