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Логистика Транспорт и связь

Почта России отчиталась о работе сервиса "Почта Бизнес" в 2026 году

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежемесячно к сервисам Почты России подключаются до 4 000 новых предпринимателей, ежедневно сервис используют 2 000 пользователей, заявила Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России. Сегодня услугами компании уже активно пользуются более 200 000 владельцев бизнеса.

Фото: предоставлено Почтой России

Платформа "Почта.Бизнес" предназначена для представителей малого и среднего бизнеса. Именно такие предприниматели составляют около 90% ее аудитории. Сервис позволяет владельцам бизнеса управлять почтовыми и логистическими услугами онлайн: оформлять отправку документов, корреспонденции, товаров и крупных грузов, а также контролировать связанные с доставкой операции.

Потенциальный клиент может заполнить необходимые данные на сайте примерно за пять минут и в течение 15 минут получить доступ к личному кабинету.

Сейчас подключение новых бизнес-клиентов полностью перевели в онлайн-формат: 100% новых клиентов присоединяются к сервису через цифровую оферту, которая объединяет более 120 услуг Почты России в одном договоре. Это позволило уйти от модели, когда для использования отдельных сервисов предпринимателям требовалось заключать несколько бумажных договоров — по договору на каждую услугу.

После регистрации клиент может быстро пополнить счет через Систему быстрых платежей, оформить посылку или письмо, а затем передать отправление в почтовое отделение. Управлять услугами можно не только с компьютера через сайт, но и со смартфона через мобильное приложение "Почта.Бизнес".

"Мы понимаем, что знакомство с новой компанией и ее услугами требует времени и даже определенных навыков. Поэтому нам важно сделать наши сервисы интуитивно понятными еще до того, как предприниматель станет клиентом Почты России. Наша задача — подробно объяснить, как работать с платформой, и быть рядом с клиентом, чтобы подстраховать его в случае чего", — рассказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка, 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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