Движение вперед: на Куйбышевской железной дороге подвели итоги года

Инновационные проекты, рост грузоперевозок, расширение пассажирской маршрутной сети, реализация экологических программ - вот лишь часть направлений, по которым сегодня развивается Куйбышевская железная дорога. Какими достижениями 2025 года по праву гордится коллектив магистрали? Об этом - в нашем материале.

Надежная логистика

Ожидаемый объем погрузки на Куйбышевской железной дороге по итогам года составит 55,4 млн тонн. Прогнозируется рост перевозок химических и минеральных удобрений, цемента, жмыхов, сахара, каменного угля.

На экспортных перевозках за 11 месяцев 2025 года погрузка составила 18,3 млн тонн. Это хороший показатель, учитывая негативные внешние факторы. Благодаря заключению новых контрактов на поставку карбамида в Мексику и Турцию, увеличения объемов поставки химических и минеральных удобрений в Финляндию, погрузка на экспорт возросла на 0,5 млн тонн.

Продолжается рост объемов контейнерных отправок в Китай за счет организации отправления контейнерных поездов с нового логистического терминала со станции Круглое Поле. Значительно вырос объем погрузки жмыхов в Марокко и Беларусь, сахара - в Казахстан и Беларусь.

Увеличился объем перевозок дистиллятов газового конденсата в Ливию на 0,3 млн тонн, мазута топочного в ОАЭ - на 0,5 млн тонн.

Одним из приоритетных направлений для Куйбышевской магистрали является развитие перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг". За 11 месяцев по нему отправлено 909 тыс. тонн грузов.

По предварительным прогнозам объем погрузки по Куйбышевской железной дороге в 2026 году составит 56,0 млн тонн.

Выбирают стратегического партнера

Портфель новых клиентов магистрали за 11 месяцев 2025 года пополнился 143 новыми компаниями.

Так, в июле со станции Химическая ООО "Северный" отправило цистерну с растворителями в Узбекистан, которая прибыла на станцию назначения за 18 суток. В дальнейшем компания планирует регулярные отправки грузов в танк-контейнерах и цистернах, в том числе дизельного топлива. Поставляемая продукция будет использоваться для очистки и промывки оборудования на нефтехимических предприятиях Узбекистана.

В августе компания "Полярная звезда" со станции Пенза-2 отправила 18 рефрижераторных контейнеров с мясом домашних животных до станции Угольная. Во Владивостоке груз переместили на морской транспорт, который доставил продукцию в Китай.

Из Димитровграда в Армению через Азербайджан отправлена первая партия зерна. По прямому маршруту через контрольно-пропускной пункт Самур груз прошел впервые с конца 80-х годов XX века.

Сотрудники Центра продажи услуг Куйбышевской железной дороги заключили соглашение об организации расчетов с АО "Агрофирма "Старомайнская". Это результат целенаправленной работы по переключению перевозок зерна с водного транспорта на железнодорожный, которую специалисты магистрали вели в течение года.

С заботой об окружающей среде

Повышение уровня экологической безопасности железнодорожного транспорта и сохранение природных систем были и остаются главными ориентирами Куйбышевской магистрали.

На дороге идет планомерная работа по переводу мазутных и угольных котельных на экологически чистые виды топлива. Результатом стало снижение в 2025 году выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников.

На объектах магистрали внедряют систему оборотного водоснабжения.

Особое внимание на КбшЖД уделяют вовлечению во вторичный оборот бумаги, картона, пластика и стекла. Раздельный сбор отходов организован как во всех подразделениях железной дороги, так и на железнодорожных вокзалах.

Также на магистрали перерабатывают резинотехнические изделия, которые образуются во время ремонта путей. Их измельчают и впоследствии используют для изготовления напольных покрытий.

Дорога последовательно реализует мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического вреда в регионах присутствия. В 2025 году в Коптевском карьере Новоспасского района Ульяновской области специалисты завершили второй из пяти этапов одного из таких проектов. Здесь была произведена выемка нефтезагрязненного грунта, который отправили на специализированные площадки для очищения. На 2026 год запланировано выполнение третьего этапа работ.

Все больше городов

В 2025 году на Куйбышевской магистрали продолжилось развитие маршрутной сети пассажирских железнодорожных перевозок, обновление подвижного состава и повышение качества обслуживания пассажиров.

Для путешественников работали бригады 31 поезда дальнего следования: 12 фирменных, 10 скорых, девять пассажирских. 27% всех пассажиров, отправленных в дорогу, обслуживали двухэтажные составы. Сегодня на магистрали их 10 с маршрутами в Москву, Санкт-Петербург и на Черноморское побережье. В парке Куйбышевского филиала "Федеральной пассажирской компании" - 433 двухэтажных вагона и 52 вагонных сцепа.

В 2025 году назначены новые поезда из Самары в Кисловодск и из Уфы в Анапу.

С декабря 2025 года раз в неделю начал курсировать новый поезд Ташкент - Казань, маршрут которого проходит через Актобе, Оренбург, Самару и Ульяновск.

Развивается межгосударственное железнодорожное сообщение. Продлен маршрут следования поездов Караганда - Москва, Ташкент - Москва, Бишкек - Москва, Андижан - Москва до станции Москва Павелецкая: раньше поезд доезжал только до Самары.

В дорогу - с комфортом

Сегодня по динамике показателей в пригородном сообщении Куйбышевская магистраль занимает первую позицию по пассажирообороту и третью позицию по количеству отправленных пассажиров в сравнении с другими железными дорогами России.

Это стало возможным благодаря формированию пригородного железнодорожного каркаса с использованием нового подвижного состава: инновационных поездов "Ласточка" и "Финист". Последний по территории Куйбышевской железной дороги начал курировать в августе 2024 года на маршруте "Горного экспресса" Уфа - Айгир - Белорецк. За это время перевезено 160 тысяч пассажиров.

В августе 2025 года впервые на маршрут Южно-Уральского экспресса Уфа - Челябинск вышли электропоезда "Ласточка".

В 2025 году назначена одна пара пригородных поездов по маршруту Бугульма - Набережные Челны - Бугульма. Были продлены маршруты следования скорых электропоездов "Ласточка" Самара - Тольятти - Самара до/от станции Новокуйбышевская; пригородных поездов Дема - Аша до станции Челябинск с увеличением периодичности курсирования; Тавтиманово - Дема от станции Челябинск; Дема - Усть-Катав до станции Мурсалимкино; Усть-Катав - Дема от станции Мурсалимкино.

В 2026 году планируется повысить доступность и связанность городов Тольятти и Сызрань, возобновив пригородное сообщение на участке Сызрань - Жигулевское Море. Будет назначена еще одна, пятая пара поездов на маршруте Самара - Тольятти, таким образом сократится интервал между поездами с пяти до двух часов. Также будет продлен ряд поездов до станций Водинская, Смышляевка и Чапаевск транзитом через Самару. В межрегиональном сообщении пригородными поездами будут соединены Самара и Уфа, Уфа и Магнитогорск.

Роботизация и квантовые коммуникации

Куйбышевская магистраль является лидером сети железных дорог по реализации инновационных проектов. На полигоне дороги реализовано четыре запроса на инновации, внедрено 12 проектов с совокупным экономическим эффектом 29,3 млн рублей. Специалисты дороги масштабировали 30 лучших практик и получили 10 допусков к применению от центральных филиалов компании.

Сформирован портфель высокотехнологичных решений, который создает новое качество процессов и услуг. В фокусе - предиктивная диагностика, видеоаналитика, автоматизация и роботизация, умные материалы и, что особенно важно, квантовые коммуникации. Ведутся работы по созданию прототипа устройства передачи квантовых ключей шифрования, по управлению беспилотными маневровыми локомотивами и межуниверситетской квантовой сети. Первым в регионе к этой магистральной квантовой сети будет подключен Самарский университет имени Королева.

В 2025 году было привлечено четыре меры внешней поддержки. Самый масштабный - конкурс софинансирования ОАО "РЖД" и Фонда поддержки технологического предпринимательства Самарской области с призовым фондом в 29 млн рублей. Выделено 48,1 млн рублей на закупку продукции по восьми инновационным проектам в рамках программы РЖД. Уже сформирован портфель из десяти проектов на 2026 год на сумму 52,9 млн рублей по перевозочной деятельности.

Также в следующем году запланировано привлечь значительное внешнее финансирование- 40,0 млн рублей на паритетной основе из бюджетов Самарской, Ульяновской областей и Татарстана. Все средства направят на повышение уровня готовности технологий, отвечающих запросам РЖД, для последующего внедрения.