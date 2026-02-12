16+
Авито Недвижимость: безопасность сделки — ключевой фактор при покупке жилья

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За последние два года 11% жителей Приволжского федерального округа приобрели квартиру в новостройке, а 12% — на вторичном рынке. Самой активной категорией покупателей стали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Такие данные предоставила технологическая платформа Авито Недвижимость по результатам онлайн-опроса 10 тыс. совершеннолетних россиян в январе 2026 года.

Основным каналом поиска и покупки жилья становятся онлайн-платформы: их используют 52% опрошенных россиян, а в Москве и Санкт-Петербурге доля достигает 59–62%. Отдельно среди опрошенных из ПФО доля занимает 51%. Важную роль при выборе занимают инструменты защиты пользователей: критерий безопасности становится основой поведения покупателей, а выбранные ими объекты проходят два этапа проверки.

Первый этап — цифровая проверка. Покупатели используют встроенные инструменты безопасности онлайн-платформ для выбора предложений. Так, 59% жителей ПФО всегда изучают рейтинги и отзывы о продавцах, 53% доверяют объявлениям с отметками о пройденных проверках ("Проверено в Росреестре", "Проверенный собственник"), а 41% склонны отдавать предпочтение продавцам со значками, говорящими о высокой репутации внутри сервиса ("Надежный партнер"). Индикаторы, показывающие отношение цены недвижимости к рынку, влияют на решение 36% покупателей региона.

"В Авито многоступенчатая система проверок, которая призвана обеспечить безопасность участников сделки. Все профессиональные продавцы недвижимости на платформе верифицированы, в профилях агентств можно посмотреть, сколько лет они работают с платформой, какие ещё объекты ведут, а также закрытые объявления. В выявлении недостоверного контента нам помогают алгоритмы, в том числе и нейросети, которые регулярно дообучаются на основе обратной связи от пользователей. Мы регулярно проверяем, всё ли в порядке с аккаунтами, и принимаем меры в случае нарушений. Кроме того, в объявлениях мы подсвечиваем важные особенности объектов: сколько у них собственников, есть ли обременения, соответствует ли цена рыночной. Инструментов защиты много, они совершенствуются, но мы всё же рекомендуем привлекать к сделкам профессиональных риелторов и юристов, которые работают официально, чтобы точно обеспечить чистоту сделки", — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

Второй этап — документальная и профессиональная экспертиза. На первичном рынке каждый третий покупатель из Приволжского федерального округа (41%) всегда изучает официальный сайт застройщика, 35% смотрят на онлайн-платформы, 28% на отзывы и рейтинги застройщиков. На вторичном рынке региона приоритет у документарной проверки: более половины покупателей запрашивают документы, подтверждающие право собственности (57%), выписки из ЕГРН (52%) и справки об отсутствии задолженности за ЖКХ (45%). Риелторов привлекают к проверке 47% опрошенных.

"Наше исследование показывает, что в условиях цифровизации рынка жилой недвижимости, покупатель сегодня — это главный эксперт в оценке рисков, поэтому задача ведущих платформ — предоставлять не просто выбор, а защищённый выбор, создавая и внедряя продукты, которые минимизируют риски пользователей начиная с самого раннего этапа. Объединяя удобство цифрового поиска с инструментами, формирующими доверие, мы создаем систему, где каждая сделка основана на проверенных данных. Безопасность — это новый стандарт удобства"— добавляет Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито.

Наталья Юматова и Сергей Ерёмкин поделились рекомендациями по безопасному поиску и покупке недвижимости.

1. Выбирайте проверенные и надежные онлайн-платформы для поиска недвижимости. Обратите внимание на наличие системы проверки объявлений и отзывов о продавцах.

2. Изучайте профиль продавца: его рейтинг, отзывы других покупателей и историю сделок. Обращайте внимание на наличие отметок о проверке, таких как "Проверенный собственник" или "Надежный партнер".

3. Запрашивайте документы, подтверждающие право собственности на недвижимость:

  • Свидетельство о праве собственности;
  • Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
  • Справки об отсутствии задолженности по коммунальным услугам

4. Обращайтесь к квалифицированным риелторам или юристам, которые помогут провести анализ документов и проверить легальность сделки. Это особенно важно при покупке на вторичном рынке.

5. Сравнивайте цены на аналогичные объекты в районе, чтобы убедиться, что цена соответствует рыночной. Используйте инструменты, которые показывают ценовые индикаторы.

6. Будьте осторожны с предоплатой. Избегайте её внесения до подписания договора купли-продажи и проверки всех документов. Убедитесь, что все условия сделки прописаны в договоре.

7. Выбирайте безопасные методы оплаты, такие как аккредитив или депозитарные услуги, которые защищают ваши средства до завершения сделки.

8. Проверяйте наличие обременений. Убедитесь, что на объекте нет обременений (залогов, арестов и т. д.), которые могут повлиять на вашу покупку.

9. Не спешите с принятием решения. Проведите тщательный анализ всех аспектов сделки, чтобы избежать ошибок.

