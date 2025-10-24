"Авито Недвижимость": выбор в сегменте долгосрочной аренды таунхаусов в Самарской области вырос в 2,2 раза год к году

По итогам теплого сезона (май–сентябрь 2025 года) лидерами по объему предложения загородного жилья для долгосрочной аренды стали Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Дагестан. Дешевле всего снять такие объекты можно было в Алтайский крае, Дагестане и Ивановской области.

Аналитики технологической платформы "Авито Недвижимость" подвели итоги теплого сезона на рынке долгосрочной аренды загородных объектов. В период с мая по сентябрь 2025 года предложение объектов на платформе в России выросло на 24% к прошлому году. Выбор таунхаусов увеличился на 29%, домов — на 28%, коттеджей — на 10%, дач — на 7%. Наибольшую долю в структуре предложения загородного жилья для долгосрочной аренды заняли дома — 76% от общего объема.

Год к году предложение выросло в 32 из 38 регионов, которые попали в исследование платформы. Самая заметная динамика отмечалась в Липецкой области (в 2,1 раза), Ставропольском крае (+59%), Алтайском крае (+52%), Волгоградской области (+47%), Дагестане (+44%), Татарстане (+43%), Ростовской области (+42%), Свердловской области и Краснодарском крае (+37% в каждом). Лидерами по объему предложения загородных объектов для долгосрочной аренды по итогам сезона стали Московская область (доля: 26%), Краснодарский край (15%), Ленинградская область (8%), Дагестан (4%) и Ростовская область (3%). В Самарской области выбор увеличился на 11%, отдельно в сегменте таунхаусов — в 2,2 раза, домов — на 20%, коттеджей — на 3%. Наибольшую долю предложения для долгосрочной аренды на рынке загородной недвижимости в области занимают дома — 62% от общего объема, коттеджи — 18%, дачи — 14%, таунхаусы — 7%.

Интерес к долгосрочной аренде загородного жилья по сравнению с маем-сентябрем 2024 в среднем по России остался на уровне прошлого года. Рост отдельно отмечается в сегментах таунхаусов (+9%), дач (+6%) и домов (+3%). Чаще всего в отчетном периоде россияне интересовались арендой домов, на которые пришлось 84% от общего объема спроса.

Среди регионов интерес к долгосрочной аренде загородного жилья год к году увеличился в 27 из 38 рассматриваемых регионов. Самая заметная динамика отмечалась в Алтайском крае (рост в 3,9 раза), Вологодской области (в 2,7 раза), Кемеровской области (в 2,1 раза), Липецкой области (+97%), Удмуртии (+61%), Красноярском крае (+59%), Волгоградской области (+53%), Ставропольском крае (+52%). В Московской области интерес вырос на 2%, в Ленинградской — на 8%. В Самарской области спрос вырос на 15%, отдельно в сегменте таунхаусов — в 2,7 раза, дач — на 18%, коттеджей — на 16%, домов — на 8%.

Стоимость аренды загородного жилья в среднем по стране по итогам сезона составила 97,5 тыс. рублей в месяц. Самыми доступными регионами стали Дагестан (18,4 тыс. рублей), Ивановская область (29,9 тыс. рублей), Омская область (31,5 тыс. рублей), Ставропольский край (34,1 тыс. рублей) и Красноярский край (37,1 тыс. рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Московской (169 тыс. рублей), Тверской (145 тыс. рублей), Калининградской (114 тыс. рублей) и Ленинградской областях (104 тыс. рублей). В Самарской области средняя стоимость долгосрочной аренды загородного жилья составила 72,9 тыс. рублей в месяц. Подробнее — в таблице 1.

"Средняя стоимость аренды во многом зависит от того, объекты какого типа преобладают в предложении. Так, аренда дачи этим летом обходилась в 3,5 раза дешевле таунхауса. На цену также влияет размер объектов. Например, в Московской области этим летом средняя площадь всей загородной недвижимости составила более 160 кв. м, поскольку на западном направлении представлены десятки элитных домов площадью от 1 000 кв. м. Что касается роста интереса к долгосрочной аренде загородных объектов в подавляющем большинстве регионов — мы продолжаем наблюдать ситуацию, когда перед покупкой своего загородного дома для постоянного проживания люди устраивают тест-драйв формата, чтобы понять, подходит ли он их стилю жизни", — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости".

Таблица 1. Стоимость долгосрочной аренды загородных объектов в регионах России, данные "Авито Недвижимости" за май–сентябрь 2025 года