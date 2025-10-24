16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Авито Недвижимость": выбор в сегменте долгосрочной аренды таунхаусов в Самарской области вырос в 2,2 раза год к году Озеро, конюшня и часовня: усадьба одного из первых самарских олигархов выставлена на продажу Вилла вдовы двух лидеров ОПГ "Законовские" вновь выставлена на продажу Авито Путешествия расширяют возможности для деловых поездок Авито Путешествия: в Самарской области в сентябре стали чаще предлагать посуточные квартиры

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Авито Недвижимость": выбор в сегменте долгосрочной аренды таунхаусов в Самарской области вырос в 2,2 раза год к году

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам теплого сезона (май–сентябрь 2025 года) лидерами по объему предложения загородного жилья для долгосрочной аренды стали Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Дагестан. Дешевле всего снять такие объекты можно было в Алтайский крае, Дагестане и Ивановской области.

Аналитики технологической платформы "Авито Недвижимость" подвели итоги теплого сезона на рынке долгосрочной аренды загородных объектов. В период с мая по сентябрь 2025 года предложение объектов на платформе в России выросло на 24% к прошлому году. Выбор таунхаусов увеличился на 29%, домов — на 28%, коттеджей — на 10%, дач — на 7%. Наибольшую долю в структуре предложения загородного жилья для долгосрочной аренды заняли дома — 76% от общего объема.

Год к году предложение выросло в 32 из 38 регионов, которые попали в исследование платформы. Самая заметная динамика отмечалась в Липецкой области (в 2,1 раза), Ставропольском крае (+59%), Алтайском крае (+52%), Волгоградской области (+47%), Дагестане (+44%), Татарстане (+43%), Ростовской области (+42%), Свердловской области и Краснодарском крае (+37% в каждом). Лидерами по объему предложения загородных объектов для долгосрочной аренды по итогам сезона стали Московская область (доля: 26%), Краснодарский край (15%), Ленинградская область (8%), Дагестан (4%) и Ростовская область (3%). В Самарской области выбор увеличился на 11%, отдельно в сегменте таунхаусов — в 2,2 раза, домов — на 20%, коттеджей — на 3%. Наибольшую долю предложения для долгосрочной аренды на рынке загородной недвижимости в области занимают дома — 62% от общего объема, коттеджи — 18%, дачи — 14%, таунхаусы — 7%.

Интерес к долгосрочной аренде загородного жилья по сравнению с маем-сентябрем 2024 в среднем по России остался на уровне прошлого года. Рост отдельно отмечается в сегментах таунхаусов (+9%), дач (+6%) и домов (+3%). Чаще всего в отчетном периоде россияне интересовались арендой домов, на которые пришлось 84% от общего объема спроса.

Среди регионов интерес к долгосрочной аренде загородного жилья год к году увеличился в 27 из 38 рассматриваемых регионов. Самая заметная динамика отмечалась в Алтайском крае (рост в 3,9 раза), Вологодской области (в 2,7 раза), Кемеровской области (в 2,1 раза), Липецкой области (+97%), Удмуртии (+61%), Красноярском крае (+59%), Волгоградской области (+53%), Ставропольском крае (+52%). В Московской области интерес вырос на 2%, в Ленинградской — на 8%. В Самарской области спрос вырос на 15%, отдельно в сегменте таунхаусов — в 2,7 раза, дач — на 18%, коттеджей — на 16%, домов — на 8%.

Стоимость аренды загородного жилья в среднем по стране по итогам сезона составила 97,5 тыс. рублей в месяц. Самыми доступными регионами стали Дагестан (18,4 тыс. рублей), Ивановская область (29,9 тыс. рублей), Омская область (31,5 тыс. рублей), Ставропольский край (34,1 тыс. рублей) и Красноярский край (37,1 тыс. рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Московской (169 тыс. рублей), Тверской (145 тыс. рублей), Калининградской (114 тыс. рублей) и Ленинградской областях (104 тыс. рублей). В Самарской области средняя стоимость долгосрочной аренды загородного жилья составила 72,9 тыс. рублей в месяц. Подробнее — в таблице 1.

"Средняя стоимость аренды во многом зависит от того, объекты какого типа преобладают в предложении. Так, аренда дачи этим летом обходилась в 3,5 раза дешевле таунхауса. На цену также влияет размер объектов. Например, в Московской области этим летом средняя площадь всей загородной недвижимости составила более 160 кв. м, поскольку на западном направлении представлены десятки элитных домов площадью от 1 000 кв. м. Что касается роста интереса к долгосрочной аренде загородных объектов в подавляющем большинстве регионов — мы продолжаем наблюдать ситуацию, когда перед покупкой своего загородного дома для постоянного проживания люди устраивают тест-драйв формата, чтобы понять, подходит ли он их стилю жизни", — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости".

Таблица 1. Стоимость долгосрочной аренды загородных объектов в регионах России, данные "Авито Недвижимости" за май–сентябрь 2025 года

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2