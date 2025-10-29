16+
Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Авито Недвижимость": в сентябре на вторичном рынке спрос вырос на 5%

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По данным технологической платформы "Авито Недвижимость", с начала года интерес россиян к вторичному жилью на платформе увеличился на 7%, а год к году — на 5%. Чаще, чем в сентябре 2024 года, готовыми квартирами интересовались во Владивостоке (+58%), Москве (+23%), Санкт-Петербурге (+21%), Краснодаре (+19%), Улан-Удэ и Калуге (+12% в каждом), а также еще в 19 городах исследования. За последний месяц интерес к объектам на вторичном рынке увеличился на 3%.

В то же время предложение на платформе выросло на 14%. По итогам сентября выбор увеличился в 38 из 42 городов, попавших в исследование платформы: в Барнауле предложение готовых квартир прибавило 39% к началу года, в Ижевске — 32%, в Воронеже — 31%, в Казани — 30%, в Нижнем Новгороде — 27%, в Казани — 30%, во Владимире — 26%. Год к году предложение сократилось на 5%, за месяц — не изменилось.

"В городах с динамичным ростом предложения конкуренция между профессионалами рынка выше, как и потребность в инструментах продвижения. Поэтому мы обновили линейку подписок, чтобы помочь на фоне растущей конкуренции за клиента профессиональным игрокам — агентствам, брокерам, риелторам — эффективнее использовать возможности платформы. Вместе с новыми названиями "Агент", "Профи" и "Лидер" в двух последних расширяется набор инструментов, что соответствует запросу бизнес-партнеров. Ожидаем, что новая линейка сможет точнее соответствовать запросу рынка и даст дополнительные возможности для повышения эффективности и масштабирования бизнеса. Согласно нашим данным, в среднем подписки приносят 19% всего трафика, который получают профессиональные игроки на платформе", — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась на 0,5% относительно начала года и на 0,7% по сравнению с прошлым сентябрем. Снижение цены "квадрата" год к году наблюдалась только в Сочи (-3%). За месяц цены также практически не изменились — наблюдается рост на 0,3%.

По итогам сентября 2025 года дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Брянске (80 тыс. рублей за кв. м), Смоленске (82 тыс. рублей), Астрахани (84 тыс. рублей за кв. м), Ульяновске (86 тыс. рублей), Липецке (90 тыс. рублей), Твери и Калуге (по 93 тыс. рублей). Самую высокую стоимость квадратного метра в сентябре 2025 года аналитики платформы отметили в Москве (524 тыс. рублей за кв. м в пределах МКАД, 177 тыс. рублей — в Новой Москве), Сочи (287 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (229 тыс. рублей), Казани (187 тыс. рублей) и Владивостоке (176 тыс. рублей).

Динамика рынка вторичного жилья за год, данные "Авито Недвижимости" за сентябрь 2025 года

город

динамика предложения с начала года

динамика спроса с начала года

стоимость за кв. м, тыс. рублей

Россия

14%

7%

136

Астрахань

22%

-2%

84

Барнаул

39%

9%

125

Брянск

-4%

9%

80

Владивосток

-11%

43%

176

Владимир

26%

-3%

108

Волгоград

12%

7%

97

Воронеж

31%

4%

107

Екатеринбург

19%

16%

133

Иваново

5%

4%

95

Ижевск

32%

-1%

99

Иркутск

23%

-4%

136

Казань

30%

7%

187

Калининград

9%

1%

136

Калуга

2%

2%

93

Кемерово

14%

-14%

110

Киров

12%

7%

98

Краснодар

6%

2%

126

Красноярск

13%

15%

124

Липецк

20%

-7%

90

Москва

6%

11%

440

Нижний Новгород

27%

10%

153

Новосибирск

19%

8%

127

Омск

25%

13%

110

Пермь

19%

6%

112

Ростов-на-Дону

15%

7%

127

Рязань

3%

1%

94

Самара

6%

7%

119

Санкт-Петербург

-3%

15%

229

Саратов

18%

9%

97

Смоленск

13%

13%

82

Сочи

10%

1%

287

Ставрополь

19%

8%

108

Тверь

14%

12%

93

Томск

21%

24%

120

Тула

17%

13%

110

Тюмень

-3%

3%

124

Улан-Удэ

21%

19%

135

Ульяновск

13%

6%

86

Уфа

16%

14%

122

Хабаровск

9%

0%

131

Челябинск

20%

11%

104

Ярославль

8%

7%

95

