"Авито Недвижимость": в сентябре на вторичном рынке спрос вырос на 5%

По данным технологической платформы "Авито Недвижимость", с начала года интерес россиян к вторичному жилью на платформе увеличился на 7%, а год к году — на 5%. Чаще, чем в сентябре 2024 года, готовыми квартирами интересовались во Владивостоке (+58%), Москве (+23%), Санкт-Петербурге (+21%), Краснодаре (+19%), Улан-Удэ и Калуге (+12% в каждом), а также еще в 19 городах исследования. За последний месяц интерес к объектам на вторичном рынке увеличился на 3%.
В то же время предложение на платформе выросло на 14%. По итогам сентября выбор увеличился в 38 из 42 городов, попавших в исследование платформы: в Барнауле предложение готовых квартир прибавило 39% к началу года, в Ижевске — 32%, в Воронеже — 31%, в Казани — 30%, в Нижнем Новгороде — 27%, в Казани — 30%, во Владимире — 26%. Год к году предложение сократилось на 5%, за месяц — не изменилось.
"В городах с динамичным ростом предложения конкуренция между профессионалами рынка выше, как и потребность в инструментах продвижения. Поэтому мы обновили линейку подписок, чтобы помочь на фоне растущей конкуренции за клиента профессиональным игрокам — агентствам, брокерам, риелторам — эффективнее использовать возможности платформы. Вместе с новыми названиями "Агент", "Профи" и "Лидер" в двух последних расширяется набор инструментов, что соответствует запросу бизнес-партнеров. Ожидаем, что новая линейка сможет точнее соответствовать запросу рынка и даст дополнительные возможности для повышения эффективности и масштабирования бизнеса. Согласно нашим данным, в среднем подписки приносят 19% всего трафика, который получают профессиональные игроки на платформе", — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась на 0,5% относительно начала года и на 0,7% по сравнению с прошлым сентябрем. Снижение цены "квадрата" год к году наблюдалась только в Сочи (-3%). За месяц цены также практически не изменились — наблюдается рост на 0,3%.
По итогам сентября 2025 года дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Брянске (80 тыс. рублей за кв. м), Смоленске (82 тыс. рублей), Астрахани (84 тыс. рублей за кв. м), Ульяновске (86 тыс. рублей), Липецке (90 тыс. рублей), Твери и Калуге (по 93 тыс. рублей). Самую высокую стоимость квадратного метра в сентябре 2025 года аналитики платформы отметили в Москве (524 тыс. рублей за кв. м в пределах МКАД, 177 тыс. рублей — в Новой Москве), Сочи (287 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (229 тыс. рублей), Казани (187 тыс. рублей) и Владивостоке (176 тыс. рублей).
Динамика рынка вторичного жилья за год, данные "Авито Недвижимости" за сентябрь 2025 года
|
город
|
динамика предложения с начала года
|
динамика спроса с начала года
|
стоимость за кв. м, тыс. рублей
|
Россия
|
14%
|
7%
|
136
|
Астрахань
|
22%
|
-2%
|
84
|
Барнаул
|
39%
|
9%
|
125
|
Брянск
|
-4%
|
9%
|
80
|
Владивосток
|
-11%
|
43%
|
176
|
Владимир
|
26%
|
-3%
|
108
|
Волгоград
|
12%
|
7%
|
97
|
Воронеж
|
31%
|
4%
|
107
|
Екатеринбург
|
19%
|
16%
|
133
|
Иваново
|
5%
|
4%
|
95
|
Ижевск
|
32%
|
-1%
|
99
|
Иркутск
|
23%
|
-4%
|
136
|
Казань
|
30%
|
7%
|
187
|
Калининград
|
9%
|
1%
|
136
|
Калуга
|
2%
|
2%
|
93
|
Кемерово
|
14%
|
-14%
|
110
|
Киров
|
12%
|
7%
|
98
|
Краснодар
|
6%
|
2%
|
126
|
Красноярск
|
13%
|
15%
|
124
|
Липецк
|
20%
|
-7%
|
90
|
Москва
|
6%
|
11%
|
440
|
Нижний Новгород
|
27%
|
10%
|
153
|
Новосибирск
|
19%
|
8%
|
127
|
Омск
|
25%
|
13%
|
110
|
Пермь
|
19%
|
6%
|
112
|
Ростов-на-Дону
|
15%
|
7%
|
127
|
Рязань
|
3%
|
1%
|
94
|
Самара
|
6%
|
7%
|
119
|
Санкт-Петербург
|
-3%
|
15%
|
229
|
Саратов
|
18%
|
9%
|
97
|
Смоленск
|
13%
|
13%
|
82
|
Сочи
|
10%
|
1%
|
287
|
Ставрополь
|
19%
|
8%
|
108
|
Тверь
|
14%
|
12%
|
93
|
Томск
|
21%
|
24%
|
120
|
Тула
|
17%
|
13%
|
110
|
Тюмень
|
-3%
|
3%
|
124
|
Улан-Удэ
|
21%
|
19%
|
135
|
Ульяновск
|
13%
|
6%
|
86
|
Уфа
|
16%
|
14%
|
122
|
Хабаровск
|
9%
|
0%
|
131
|
Челябинск
|
20%
|
11%
|
104
|
Ярославль
|
8%
|
7%
|
95
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.