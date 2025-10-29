В Самаре руководителя организации заподозрили в задолженности по зарплате на 2,5 млн рублей

Следователем следственного отдела по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации, осуществляющей розничную торговую деятельность, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с марта 2024 г. по июнь 2025 г. фигурант не выплатил двум работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты на общую сумму около 2,5 млн рублей.

Благодаря эффективной работе следователя на стадии предварительного следствия удалось добиться полного погашения перед потерпевшими задолженности по заработной плате, а также выплаты компенсации за несвоевременную выплату заработной платы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.