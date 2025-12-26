Самарская полиция накрыла несколько точек с подпольным алкоголем

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Самаре проверили торговые точки в семи районах города.

В Кировском районе 58-летний мужчина нелегально продавал спиртное в одном из садоводческих товариществ. Он признался, что занимался перепродажей брендированных алкогольных изделий без необходимых акцизных маркировок.

На улицах Антонова-Овсеенко и Мичурина были выявлены магазины, в которых продавали алкоголь без разрешительных документов. Полицейским продавцы пояснили, что занимались незаконной продаже без согласования с работодателями. В настоящее время оперативники проверяют данную информацию и устанавливают производителя — из незаконного оборота изъято более 45 стеклянных емкостей с крепким алкоголем, предназначавшимся для сбыта населению.

На ул. Утевской в Куйбышевском районе полицейские в кафе пресекли работу "секретного" бара. В ходе проверки были изъяты 13 бутылок алкогольной продукции, реализуемой без лицензии.

По всем собранным материалам сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в соответствии с законодательством.