В аэропорту Курумоч открылась новая парковка

В международном аэропорту Курумоч начала работу новая посуточная парковка вместимостью 300 автомобилей.

Парковка P5 расположена в 700 метрах от аэровокзального комплекса. Время пешего движения до терминала составляет около 7 минут.

Заезд на парковку осуществляется по первой линии, с поворотом с Аэропортовского шоссе сразу за АЗС "Татнефть", далее — по навигации мимо Авиаотеля и ВИП-терминала через шлагбаум. На выезде доступна оплата наличными, картой или по QR-коду.

Бесплатное время на парковке Р5 не предусмотрено. Неполные сутки оплачиваются как полные.

Правила пользования: в течение двух суток за весь период - 1200 руб.; с третьих суток и за каждые последующие в сутки - 500 рублей. Предусмотрена возможность оплаты наличными и безналичным расчетом.