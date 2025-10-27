Продление метро в Самаре включили в число приоритетных проектов

В Самарской области сформирован перечень приоритетных региональных проектов. Губернатор Вячеслав Федорищев озвучил его на оперативном совещании в понедельник, 27 октября.
По словам главы региона, в перечень приоритетных региональных проектов попали:
- создание транспортно-логистического хаба с учетом инфраструктуры РЖД и водных артерий,
- строительство нового здания речного вокзала в Самаре,
- развитие водного туризма как внутри Самарской области, так и с ближайшими регионами,
- застройка территории стрелки рек Волги и Самары,
- внедрение интеллектуальной транспортной системы и ее модернизация,
- проектирование и строительство новых станций метрополитена в Самаре, разработка и реализация программы "Самарские озера",
- создание базовой туристической инфраструктуры в нацпарке "Самарская Лука",
- создание современного конгрессно-выставочного центра в рамках нового района Самары "Беспилотный" (он будет располагаться в районе стадиона "Солидарность Самара Арена"),
- создание сети крематориев,
- строительство новых фонтанов (не менее 5 в год).
Подробнее губернатор остановился на проекте по созданию сети крематориев в Самарской области. Отвечать за это направление будет министерство градостроительной политики. Причем в целом планируется наведение порядка в ритуальной сфере.
Последние комментарии
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.