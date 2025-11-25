16+
В "Хватамбе" на Авито впервые появились новые автомобили LADA

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авито Авто и бренд LADA запустили эксклюзивную акцию: дополнительная выгода от производителя на самые востребованные модели LADA. Предложение доступно на распродаже "Хватамба", стартовавшей на платформе, и действует до 31 декабря 2025 года. В акции участвуют популярные модели: LADA Aura, Largus Cross, Niva Legend Bronto, Granta, Vesta и Vesta Cross, а также автомобили ВИС.

В рамках акции покупатели, позвонившие дилеру из объявления на платформе, смогут получить дополнительную скидку. Предложение распространяется на ключевые модели бренда, от самой доступной LADA Granta до флагманской LADA Aura, а также на коммерческие автомобили. Для каждой модели подготовлен свой набор выгод: например, покупатели LADA Vesta с автоматической трансмиссией получат скидку 20 тыс. рублей и пакет аксессуаров, а для статусной LADA Aura бренд подготовил скидку в 50 тыс. рублей и сигнализацию с автозапуском в подарок. Скидка суммируется с преимуществами по государственным программам, специальным кредитным программам, трейд-ин, а также акциями и подарками от дилеров, в числе которых сигнализация с автозапуском и популярный пакет аксессуаров "ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ", включающий все необходимое для комфортной эксплуатации: от ковров и защиты картера до подкрылков с шумоизоляцией и комплекта автохимии.

Запуск акции происходит на фоне растущего интереса россиян к отечественным маркам. По данным Авито Авто, по сравнению с первым кварталом 2025 года спрос на новые автомобили Xcite увеличился на 93,5%, а на LADA — на 12,1%. Серьезный прирост зафиксирован у Xcite X-Cross 7 (+97%), Xcite X-Cross 8 (+60,1%) и LADA Largus (+37,1%).

Рост популярности продукции российского автопрома совпадает с расширением доли отечественных автомобилей в предложении. Так, в сентябре она увеличилась на 2,4 п. п. к августу и достигла 30,1%, а в первой половине октября показатель стал еще на 2,6 п. п. выше сентябрьского уровня. Их средняя цена среди предложений на Авито сейчас зафиксировалась на отметке в 1 668 900 рублей.

По результатам опроса, проведенного Авито Авто, наличие скидки при покупке является главным мотиватором для принятия решения для 64% участников опроса. Для сравнения: шины в подарок или специальные кредитные условия привлекают 47% и 30% респондентов соответственно.

"Согласно нашим данным, 22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство из них (27%) опрошенных отдают предпочтение моделям отечественных брендов. Это подтверждается спросом на модель LADA Aura — в первую неделю распродажи спрос оказался выше на 70,7%, чем неделей раньше. При этом спрос на другие модели также увеличился: на LADA Largus Cross (+51,4%), LADA Vesta (+18,3%), LADA Granta (+8,1%), LADA Vesta Cross (+7,6%)", — пояснил Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.

"Стратегия LADA направлена на постоянное расширение каналов взаимодействия с клиентами. Партнерство с Авито Авто и запуск эксклюзивной акции — это закономерный шаг, который позволяет нам предложить потребителям дополнительную выгоду в привычной и удобной цифровой среде. Данная инициатива еще больше повышает доступность наших новых автомобилей и упрощает процесс покупки, делая его более комфортным и прозрачным", — прокомментировала Анна Курочкина, директор по маркетингу АО "АВТОВАЗ".

