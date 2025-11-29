Авто Саммит 2025: профессионалы отрасли обсудили развитие российского авторынка

16+
САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве 27 ноября 2025 года состоялся первый федеральный Авто Саммит, на котором Авито Авто собрал более тысячи участников офлайн и онлайн — производителей, дилеров, экспортеров, финтех-экспертов и регуляторов, включая Центральный банк РФ. В центре обсуждения — драйверы трансформации авторынка.

Среди них, например, изменения поведения покупателей и устойчивый тренд на цифровизацию отрасли. Отдельной темой стала государственная политика в регулировании авторынка, включая изменения в законодательстве и меры поддержки для дилеров.

Авто Саммит 2025 стал пространством для открытого диалога и обмена опытом среди представителей автоиндустрии.

"Программу Авто Саммита мы построили вокруг двух важных для отрасли вопросов: "Как адаптироваться к изменениям рынка?" и "Что можно сделать сегодня, чтобы улучшить опыт покупателя?". Мы понимаем, что будущее рынка определяется не прогнозами, а решениями, которые мы принимаем на основе потребностей нашей 36-миллионной ежемесячной аудитории. И сегодня мы пригласили тех, чей опыт позволяет посмотреть на вызовы рынка с разных сторон. Такой подход помогает увидеть точки роста, в развитие которых стоит вкладывать ресурсы", — прокомментировал Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

Дмитрий Перец, руководитель аналитики Авито Авто, поделился данными по статистике спроса на платформе и трендами в изменении поведения пользователей.

  • Спрос на новые автомобили в октябре 2025 года вырос на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Наиболее востребованными (31,5%) оказались автомобили в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн рублей. В свою очередь, спрос на вторичном рынке с июня по октябрь вырос почти на треть (+26,6%), а больше всего внимания пользователи уделяли бюджетным авто стоимостью до 2 млн рублей (87% от интереса).
  • Средняя цена новых авто снизилась в январе–октябре 2025 года до 3 410 000 рублей (-0,9%), а машин с пробегом — до 1 440 000 рублей (-7,4% к аналогичному периоду 2024 года).
  • Все чаще покупатели авто переходят в цифровое пространство: 85% аудитории начинают поиск онлайн, доля коммуникации с продавцами в чатах выросла с начала 2024 года с 58% до 72%.
  • Доля покупателей новых авто выросла на 10 п. п., до 37%. На 4 п. п. выросла доля тех, кто раньше покупал авто с пробегом, а теперь приобрел новый.

В ответ на меняющееся поведение покупателей игроки рынка адаптируют бизнес-стратегии. Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" Авито Авто, рассказал о ключевых направлениях развития Авито Авто. Первое — платформизация — комплексный подход к объединению всех сервисов в единую систему. Ее ядром является Автохаб, помогающий в управлении ключевыми бизнес-процессами дилеров: от поиска авто и пополнения склада до продажи и аналитики. Для автобизнеса этот шаг означает повышение удобства благодаря единой точки входа во все продукты платформы и ускорение взаимодействия. Второе направление — развитие сервисов для удобного и безопасного выбора и покупки автомобиля, а дилерам — для роста эффективности продаж и выкупа. Например, сервис Селект дает пользователям пройти все этапы выбора онлайн: от поиска до бронирования авто у дилера. Дилеры, в свою очередь, получают дополнительный трафик (в среднем — 14%). Сервис Аукцион помогает пользователям найти потенциальных покупателей всего за 2 часа, а продать авто — за 2 дня. Для дилеров это становится дополнительным каналом пополнения складов. Недавно в данных сервисах был запущен единый цифровой сценарий покупки и продажи авто через трейд-ин.

О том, как меняется под влиянием цифровизации стратегия автопроизводителя, рассказала Наталья Гремитских, директор проекта дирекции по маркетингу АО "АВТОВАЗ". В планах компании — внедрение системы управления дилерским центром и холдингом, включая автоматизированное управление контентом, развитие системы лояльности и внедрение ИИ. Работа с онлайн-платформами — часть стратегии компании: так, на Авито дилеры LADA размещают около 30 тыс. новых машин в месяц, а в рамках усиления стратегического сотрудничества была запущена эксклюзивная акция: дополнительная выгода от производителя на самые востребованные модели LADA, также впервые интегрировали новые автомобили в традиционную сезонную распродажу платформы "Хватамба".

Об опыте реализации цифровой стратегии дилера рассказал Олег Кузнецов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ГК "Автодом" и "Автоспеццентр". В компании сфокусированы на создании исключительного клиентского опыта за счет полной доступности всех услуг онлайн, трансляции сервисов через API в другие каналы продажи, принятии решений на основе данных с целью их монетизации, а также на повышении операционной эффективности и обеспечения непрерывности и скорости работы ИТ-сервисов.

Центральным событием конференции стала панельная дискуссия "Автомобильный рынок России до 2028 года", в которой были обозначены ключевые тренды и точки роста:

  • молодая аудитория больше внимания уделяет не техническим характеристикам автомобиля, а удобству пользования им;
  • к 2028 году продажи онлайн могут занять около 20% среди всех сделок. Уже сейчас они перешли из стадии эксперимента к реальности;
  • ключ к успеху — синергия онлайна и офлайна, а также гибкость во взаимодействии с клиентом. Зависимость от устаревших операционных бизнес-моделей будет замедлять бизнес;
  • доверие — новый актив: конкурентное преимущество получат продавцы с прозрачным и удобным сервисом.

Внимание было уделено и международному рынку. Филипп Осадчий и Ренад Алькураши (MYNM, Саудовская Аравия) поделились опытом трансформации авторынка Саудовской Аравии, где покупатель сегодня сравнивает дилера не с конкурентами, а с мировыми e-com гигантами и ожидает получить при покупке авто такой же бесшовный опыт.

Концепцию мероприятия, посвященную будущему, подчеркнули 2 экспозиции, которые рассказывают о разных временных эпохах. Первая — одна из самых ожидаемых новинок этого года, электрическое гран-купе AVATR 12. В то же время арт-инсталляция "Назад в будущее" от Музея транспорта Москвы демонстрирует видение "машины будущего" художницей Анной Комаровой в ее детстве.

