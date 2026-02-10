16+
"Газпромнефть-СМ" усилила защиту своей продукции маркировкой "Честный знак"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Газпромнефть — смазочные материалы" присоединилась к государственной системе цифровой маркировки продукции "Честный знак". Теперь на всех бочках и канистрах автомобильных масел, выпускаемых компанией, будет располагаться QR-код, по которому через мобильное приложение можно отследить перемещение товара на всех этапах: от изготовления до продажи. Проект, реализуемый Министерством промышленности и торговли РФ, направлен на защиту рынка от фальсификата.

Фото: предоставлено пресс-службой "Газпромнефть-СМ"

В "Газпромнефть-СМ" с 2019 года была внедрена собственная система проверки качества и защиты подлинности продукции. Позже компания вошла в пилотную группу национального проекта цифрового контроля качества "Честный знак", а сейчас ее опыт лег в основу отраслевых стандартов для всех производителей смазочных материалов.

Генеральный директор "Газпромнефть-СМ" Анатолий Скоромец назвал доверие потребителей важнейшим приоритетом для компании.

"Поэтому в интересах наших клиентов мы совершенствуем рецептуры масел и разрабатываем новые эффективные виды продукции, расширяем ассортимент и обеспечиваем бескомпромиссный и тщательный контроль качества", — подчеркнул он.

В свою очередь Андрей Посаженников, министр промышленности и торговли Омской области, где располагается основная производственная площадка компании, назвал внедрение передовых цифровых решений на ведущих промышленных предприятиях одним из ключевых приоритетов региона.

Ранее "Газпромнефть-СМ" и один из крупнейших российских автодилеров — РОЛЬФ — запустили федеральную сеть станций технического обслуживания автомобилей под совместным брендом "G-Energy Service РОЛЬФ". Первая станция нового формата открылась в Самаре. Всего в рамках заключенного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения планируется расширить сеть до 100 станций в разных регионах России.

Напомним, ранее сообщалось, что самарцам стал доступен новый антифриз "Газпромнефть-СМ" для автомобилей китайского производства.

