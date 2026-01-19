Буксир и согреться: морозы подхлестнули спрос на автоуслуги в Самаре

Крещенские морозы 2026 года стали настоящим испытанием на прочность для автомобилистов. В Самаре, как и во многих российских городах, резко вырос спрос на услуги по буксировке, отогреву, выездному шиномонтажу и другим вспомогательным автоуслугам. По данным Авито, по сравнению с прошлым годом, количество запросов на эти услуги увеличилось на 17%.

Заметнее всего спрос увеличился на отогрев авто — в два раза. Также вырос спрос на замену аккумулятора — на 50%. Далее идет буксировка — интерес к этой услуге вырос на 39% за год. Снегопад застал врасплох множество автомобилей, которые понадобилось вызволять из колеи. Средняя стоимость услуги — 700 рублей.

Затем следуют зарядка аккумулятора и выездной шиномонтаж с ростом на 4%. В таких погодных условиях мало кто готов добираться до автосервиса самостоятельно, поэтому водители нередко вызывают мастеров, которые могут поменять шины прямо на месте. Средняя стоимость такой услуги — 500 рублей.