Возобновить железнодорожное сообщение между Сызранью и Тольятти планируют летом

Возобновление железнодорожного сообщения между Сызранью и Тольятти запланировано на лето. Об этом во вторник, 27 января на пресс-конференции рассказал начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) - филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.
"Да, мы, безусловно, длительно шли к этому открытию, к этому движению, к восстановлению, даже не к открытию, а к восстановлению движения в Сызрань. В текущем году мы должны это движение запустить. Надо получить последние подписи, и должны запустить на летний график. Посмотрим, как он будет себя показывать. Соответственно, это является, ну, так скажем, то направление кольцевого движения или кольца самарского, которое мы планировали. Там Самара, Жигулевское море, Сызрань и обратно в Самару", — заявил спикер.
Напомним, Куйбышевская железная дорога к 2030 г. планирует запустить кольцевой маршрут Самара - Тольятти - Сызрань - Самара.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!