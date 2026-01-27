Возобновить железнодорожное сообщение между Сызранью и Тольятти планируют летом

Возобновление железнодорожного сообщения между Сызранью и Тольятти запланировано на лето. Об этом во вторник, 27 января на пресс-конференции рассказал начальник Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) - филиала ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

"Да, мы, безусловно, длительно шли к этому открытию, к этому движению, к восстановлению, даже не к открытию, а к восстановлению движения в Сызрань. В текущем году мы должны это движение запустить. Надо получить последние подписи, и должны запустить на летний график. Посмотрим, как он будет себя показывать. Соответственно, это является, ну, так скажем, то направление кольцевого движения или кольца самарского, которое мы планировали. Там Самара, Жигулевское море, Сызрань и обратно в Самару", — заявил спикер.

Напомним, Куйбышевская железная дорога к 2030 г. планирует запустить кольцевой маршрут Самара - Тольятти - Сызрань - Самара.



