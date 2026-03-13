Самарские дзюдоисты стали призерами первенства России

В Ханты-Мансийске завершилось первенство России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. В соревнованиях участвовали 775 спортсменов из 72 регионов страны. Сборную Самарской области представляли 18 человек.

Анна Мадьянова, воспитанница МБУ СШОР №11 (тренеры А.А.Сараева, А.А.Ехлаева), стала серебряным призером в весовой категории 57 кг. На пути к медали Анна прошла пять схваток и в четырех добилась побед.

Бронзу в категории 55 кг завоевал Кирилл Меркулов, воспитанник Центра дзюдо "Мужество" (тренер С.М.Мордвинов). На пути к медали самарец прошел шесть встреч, проиграв лишь в единственной (за выход в полуфинал), сообщает пресс-служба областного минспорта.