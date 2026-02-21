Гандбольная "Лада" подписала Александру Марьевскую

Состав гандбольной "Лады" пополнила правая полусредняя из московского ЦСКА Александра Марьевская, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Долгосрочный контракт начал действовать с 20 февраля.

Уроженка Майкопа с 15-летнего возраста вплоть до настоящего времени проживала в Москве, получив приглашение из ЦСКА. Первые два года она провела в его третьей команде, еще три — во второй. В прошлом сезоне левша из Адыгеи стала лучшим бомбардиром ближайшего армейского дубля, забросив в 36 играх 155 голов (в среднем — по 4,3 за игру). Двумя годами ранее в нем же она в 32 матчах стала автором 154 заброшенных мячей (второй показатель в той команде). С начала текущего сезона ЦСКА отдал Марьевскую в аренду в "Луч", откуда она и переехала в Тольятти.