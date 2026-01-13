Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер обыграла Лейлу Фернандес из Канады и вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде, сообщает championat.com. Встреча закончилась в двух сетах - 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Шнайдер дважды подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. Фернандес выполнила два эйса при четырех двойных ошибках и не выиграла ни одного брейк-пойнта из трех заработанных за матч.

Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между 46-й ракеткой мира Катержиной Синяковой из Чехии и 27-й в мировом рейтинге украинкой Даяной Ястремской.