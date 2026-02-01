ВК "Нова" обыграл "Локомотив"

В воскресенье, 1 февраля, ВК "НОВА" встречался на домашнем паркете с "Локомотивом".

"Локомотив" начал с эйса Курбанова, "Нова" ответила блоком на Воронкове — 3:3. При счете — 4:5 впервые в сезоне в составе волжан на площадку вышел блокирующий Алексей Лобызенко. Второй эйс Курбанова стал отправной точкой для отрыва новосибирцев — 14:11. Впрочем, хозяева площадки достаточно быстро преимущество гостей нивелировали.

Эйс Лобызенко сократил отставание до минимума -15:16, а ударный отрезок в исполнении Зубова, преуспевшего и в атаке, и на блоке, позволил новокуйбышевцам выйти вперед — 19:18. На подачах диагонального "Новы" волжане совершили и финишный рывок, поведя — 23:21. Железнодорожники смогли перевести игру на больше, меньше — 24:24, но подача Николова в площадку не попала, а новокуйбышевцы реализовали фрибол после подачи Лобызенко — 26:24.

Во второй партии Новосибирск значительно прибавил давление на подаче. И если в дебюте сета волжане держались рядом — 7:7, то после того, как на линию подачи вышел Николов, преимущество гостей выросло как на дрожжах — 12:7. К концу партии "Локомотив" приумножил отрыв до 7 мячей — 20:13. Вместо Йововича на площадке появился Терентьев и разгрома не случилось. "Нова" сохранила лицо, сократив отставание до психологически приемлемого счета — 20:25.

В третьей партии после равенства в дебюте — 5:5, "Локомотив" вновь перехватил инициативу и к середине сета вел — 14:10. Обмениваясь атаками, команды подошли к концовке сохранив гандикап — 20:17. На подачах Терентьева "Нова" смогла догнать соперника — 20:20. Перестрелка продолжилась до счета — 23:23. Падо на подаче попал в сетку, а Зубов после выбитого приема не смог переиграть тройной блок новосибирцев — 23:25, железнодорожники повели по партиям — 2:1.

С первых мячей в четвертом сете игра пошла под диктовку хозяев площадки. "Нова" повела в счете — 8:4, уверено действуя и в атаке, и в защите. Лобызенко результативно отыграл на блоке против первого темпа в исполнении Куркаева — 15:10. Не испытывая больших проблем со съемом, новокуйбышевцы достаточно быстро дошли до концовки партии, сохранив ранее заработанное преимущество — 20:15. Перич из сложного положение попал точно в угол площадки, Маркин в своей атаке был не точен. "Нова" перевела матч на тай-брейк — 25:19.

Укороченная партия началась с двух подряд эйсов Падо — 2:0. А затем последовала серия ошибок на подачах и с одной, и с другой стороны. Переход команды сделали при счете 8:6. Зубов переиграл тройной блок, Терентьев исполнил эйс, "Нова" повела — 10:7. Раджаб не попадает в площадку, Зубов зарабатывает очко на блоке — 12:7. Победа приходит к волжанам после ошибки на подаче Бражнюка — 15:9 в партии и 3:2 в матче.