Гандбольная "Лада" уступила "Звезде" — 22:31

В первом матче четвертьфинала Кубка России в Чехове "Лада" потерпела поражение от "Звезды" из Звенигорода — 22:31 (12:17), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
На пятой минуте гости повели — 4:1. На 11-й сохраняли перевес — 6:3. Но у соперниц здорово вошла в игру Серафима Тиханова, которой тольяттинки не могли забить восемь с лишним минут. По ходу этого безголевого для гостей отрезка, в течение которого они не реализовали два пенальти, "Звезда" захватила лидерство — 7:6.
Реанимировала атаку "Лады" возвращенная на правый край леворукая Ангелина Семайкина, на чьей непрофильной для себя позиции безуспешно пыталась активничать Валентина Рахмаева со своей правой бросковой рукой. Ангелина и два подряд мяча сама забила, и дважды ассистировала Виктории Матюхиной, играющей на противоположном фланге. За пять минут до перерыва "Звезда" все еще довольствовалась минимальной форой (11:10). А в концовке тайма снова взяла ситуацию под свой контроль и в раздевалку двинулась, имея солидный запас в пять мячей. После отдыха гости приложили максимум усилий, чтобы ход игры перевернуть. На целых шесть с половиной минут они законсервировали свои ворота.
Правда, сами лишь однажды вскрыли за это время чужие. А затем разница в счете снова принялась расти. При уже катастрофических "минус десяти" Дарья Семина, вернувшаяся на площадку вместо Юлии Кунцевич за полминуты до того как счет стал 26:16, тремя кряду "спасениями" подтянула команду. Тольяттинкам удалось сократить отставание на пару мячей. После того как Кристина Бельчикова все-таки забила, Владимир Полетаев запросил тайм-аут, призвал девчонок сосредоточиться на том, чтобы перед ответной встречей сделать фору как можно менее крупной. В итоге за 35 секунд в ворота звенигородок влетели два безответных мяча.
Затем тайм-аут взяла "Звезда" и оставшиеся две без малого минуты хозяйки все вернули на круги своя, выиграв заключительный отрезок со счетом 3:1.
Перед вторым поединком данной пары в Тольятти, который состоится 10 февраля, "Лада" столкнулась с наисложнейшей задачей отыгрывать для попадания на кубковый "Финал четырех" целых девять мячей.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!