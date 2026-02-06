Гандбольная "Лада" уступила "Звезде" — 22:31

В первом матче четвертьфинала Кубка России в Чехове "Лада" потерпела поражение от "Звезды" из Звенигорода — 22:31 (12:17), сообщает пресс-служба автозаводчанок.

На пятой минуте гости повели — 4:1. На 11-й сохраняли перевес — 6:3. Но у соперниц здорово вошла в игру Серафима Тиханова, которой тольяттинки не могли забить восемь с лишним минут. По ходу этого безголевого для гостей отрезка, в течение которого они не реализовали два пенальти, "Звезда" захватила лидерство — 7:6.

Реанимировала атаку "Лады" возвращенная на правый край леворукая Ангелина Семайкина, на чьей непрофильной для себя позиции безуспешно пыталась активничать Валентина Рахмаева со своей правой бросковой рукой. Ангелина и два подряд мяча сама забила, и дважды ассистировала Виктории Матюхиной, играющей на противоположном фланге. За пять минут до перерыва "Звезда" все еще довольствовалась минимальной форой (11:10). А в концовке тайма снова взяла ситуацию под свой контроль и в раздевалку двинулась, имея солидный запас в пять мячей. После отдыха гости приложили максимум усилий, чтобы ход игры перевернуть. На целых шесть с половиной минут они законсервировали свои ворота.

Правда, сами лишь однажды вскрыли за это время чужие. А затем разница в счете снова принялась расти. При уже катастрофических "минус десяти" Дарья Семина, вернувшаяся на площадку вместо Юлии Кунцевич за полминуты до того как счет стал 26:16, тремя кряду "спасениями" подтянула команду. Тольяттинкам удалось сократить отставание на пару мячей. После того как Кристина Бельчикова все-таки забила, Владимир Полетаев запросил тайм-аут, призвал девчонок сосредоточиться на том, чтобы перед ответной встречей сделать фору как можно менее крупной. В итоге за 35 секунд в ворота звенигородок влетели два безответных мяча.

Затем тайм-аут взяла "Звезда" и оставшиеся две без малого минуты хозяйки все вернули на круги своя, выиграв заключительный отрезок со счетом 3:1.

Перед вторым поединком данной пары в Тольятти, который состоится 10 февраля, "Лада" столкнулась с наисложнейшей задачей отыгрывать для попадания на кубковый "Финал четырех" целых девять мячей.