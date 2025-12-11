16+
Волейболисты "Новы" добились победы над "Динамо-Уралом" - 3:1

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 10 декабря, ВК "Нова" принимал на домашнем паркете "Динамо-Урал" из Уфы.

Фото: ВК "НОВА"

В этом сезоне "Нова" уверено проводит первые партии. Не стал исключением и матч с уфимцами. Уже в начале сета эйс Перича вывел волжан вперед — 5:3. Благодаря результативному блоку хозяева площадки к середине партии свое преимущество увеличили — 14:9. Динамовцы ответили не менее удачным отрезком. Приноровившись к атакам соперника, уфимцы перехватили инициативу. Не мало этому поспособствовали и не вынужденные ошибки игроков "Новы". Погоня увенчалась успехом в концовке сета — 21:21. Впрочем, волжане в решающие моменты были безупречны. Ошибка в атаке Пирайнена и блок на Скворцове позволил хозяевам площадки выйти на сетбол — 24:21. Победную точку поставил Савин — 25:23.

Вторая партия прошла в не менее упорной борьбе. Небольшое преимущество "Новы" в середине сета исчезло после двух подряд эйсов в исполнении Ушкова — 18:18. Главные события произошли под занавес сета — 21:21. Сначала гости накрыли блоком первый темп волжанам, затем Крсманович подал на вылет. Третий брейк уфимцы заработали благодаря неудачным действиям волжан в атаке, не реализовавшим 3 попытки подряд — 24:21. Победный мяч на счету Скворцова — 25:23.

В третьей1 партии "Нова" достаточно быстро захватила преимущество. Эйс Шкулявичуса вывел волжан вперед — 6:5, эйс Йововича уже зацементировал отрыв — 13:8. Тренерский штаб уфимцев попытался изменить ход сета двойной заменой, но безуспешно. Хозяева площадки практически не ошибались, доведя к концу партии свое превосходство до гигантского отрыва — 25:15.

В четвертой партии после равного начала — 8:8, гости предприняли удачную попытку уйти вперед. Все началось с эйса в исполнении Заволжского — 11:9. К концовке сета уфимцы смогли удвоить свое преимущество — 19:15. Динамовцы имели прекрасный шанс перевести игру на тай-брейк — 23:20, но другого мнения на этот счет были волжане. Финишный спурт хозяев площадки начался после ошибки на подаче Урсова. Шкулявичус сначала исполнил эйс, затем заставил безуспешно атаковать соперника с выбитого приема — 24:23.

Победный мяч принесла "Нове" ошибка соперника в атаке — 25:23 и 3:1 по партиям.

