Кирилл Пульвер завоевал вторую медаль чемпионата мира

Самарский пловец Кирилл Пульвер выиграл вторую медаль чемпионата мира в Сингапуре. Об этом сообщил в своем канале в Мах губернатор Вячеслав Федорищев.

"Кирилл Пульвер — двукратный призер чемпионата мира! Сегодня на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию наш спортсмен завоевал бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5. Вчера он финишировал третьим на дистанции 200 метров вольным стилем.

Желаю Кириллу новых успехов и побед на международном уровне.

Теперь снова и справедливо под российским флагом— Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение о полном восстановлении Паралимпийского комитета России", — написал Вячеслав Федорищев.