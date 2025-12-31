В регионе продлили ограничение для фур на подъезде к Оренбургу

В среду, 31 января, в Самарской области продлено ограничение движения для грузовиков и автобусов на подъезде к Оренбургу.

В связи с сохранением неблагоприятных погодных условий на участке км 98 — км 129 трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов) временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта продлено.

Новый срок действия ограничения до 16:00 31 декабря.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения ограничений движения нет.